  • 22 май 2026 | 01:42
  • 170
  • 0
Брюж е шампион на Белгия за 20-и път

Брюж си върна титлата в Белгия, след като направи 2:2 при гостуването си на Мехелен и кръг преди края на сезона има аванс от 4 точки пред миналогодишния първенец Роял Юнион СЖ. Тимът от "Ян Брейдел" ликува като шампион за 20-и път в историята си.

Брюж нанесе големия си удар преди седмица, когато разгроми Роял Юнион СЖ с 5:0. Днес тимът на Иван Леко на два пъти повеждаше с попадения на Христос Цолис (17') и Николо Тресолди (51'), но Мехелен съумяваше да изравни с гол на Майрон ван Бредероде (49') и автогол на вратаря Дани ван ден Хювел (87').

Този резултат можеше да запази интригата до последния кръг, но Роял Юнион СЖ стигна само до 0:0 при визитата си на Гент. Отборът от Брюксел можеше дори да загуби, но Вилфред Канга от домакините пропусна дузпа в 6-ата минута. В края пък попадение на Матео Биондич от Роял Юнион СЖ беше отменено заради засада.

Андерлехт сложи край на серията си от пет мача без победа и надви Сент Трюйден с 3:1. Данило Сикан вкара два гола преди почивката, а в добавеното време Адриано Бертачини се разписа срещу бившия си отбор. По този начин най-успешният белгийски клуб си гарантра четвъртото място и участие в квалификациите на Лига Европа.

