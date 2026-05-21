Феран ще бъде на линия за последния мач на Барселона, очаква се да бъде част от състава на Испания

  • 21 май 2026 | 12:21
Нападателят на Барселона Феран Торес ще бъде готов за последния мач за сезона в гостуването на “Местая” на Валенсия, информира местната преса. Това е важна новина за играча, който пропусна последната среща на каталунците срещу Бетис, но се нуждае от игрова практика. Очакванията са Торес да бъде част от списъка на Луис Де ла Фуенте, който ще обяви избраниците си за Световното първенство в понеделник. Торес прави един от най-силните сезони в своята кариерата и вече отбеляза 21 гола в 48 мача, макар да не е твърд титуляр при Ханзи Флик. Именно това е привлякло вниманието на Де ла Фуенте, който е решил да привика нападателя като част от селекцията на “ла фурия роха”.

Вестник “Спорт” допълва, че представянето на футболиста се е понравило и на шефовете на каталунците, които са решили да му предложат нов контракт. Настоящият договор на Феран Торес изтича в края на следващия сезон, но напускането на Роберт Левандовски може да постави испанския национал в много по-сериозна позиция за атаката на каталунците за следващата кампания.

Лапорта: Флик е много развълнуван от това, което предстои
Снимки: Gettyimages

