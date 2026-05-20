Вилфредо Леон стана баща за четвърти път

Един от най-добрите волейболисти в света Вилфредо Леон, сподели щастлива новина със своите фенове. Националът на Полша обяви чрез социалните мрежи, че е станал баща за четвърти път.

Посрещачът публикува емоционална снимка в Instagram заедно със своята съпруга Малгожата Леон и новороденото бебе. Щастливото семейство все още не разкрива пола на детето, но публикацията моментално предизвика огромен интерес и хиляди поздравления от фенове, приятели и представители на волейболната общност.

Леон и Малгожата са семейство от 2016 година. До този момент двамата имаха 3 деца – Наталия, родена през 2017 година, Кристиан от 2019 година и Селена, появила се на бял свят през 2023 година. Сега семейството официално се увеличи с още един член.

Щастливата новина идва само дни преди Вилфредо Леон да се присъедини към подготовката на националния отбор на Полша за предстоящото издание на Волейболната лига на нациите.