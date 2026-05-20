  Sportal.bg
  2. Волейбол
  Вилфредо Леон стана баща за четвърти път

  • 20 май 2026 | 20:39
Един от най-добрите волейболисти в света Вилфредо Леон, сподели щастлива новина със своите фенове. Националът на Полша обяви чрез социалните мрежи, че е станал баща за четвърти път.

Посрещачът публикува емоционална снимка в Instagram заедно със своята съпруга Малгожата Леон и новороденото бебе. Щастливото семейство все още не разкрива пола на детето, но публикацията моментално предизвика огромен интерес и хиляди поздравления от фенове, приятели и представители на волейболната общност.

Леон и Малгожата са семейство от 2016 година. До този момент двамата имаха 3 деца – Наталия, родена през 2017 година, Кристиан от 2019 година и Селена, появила се на бял свят през 2023 година. Сега семейството официално се увеличи с още един член.

Щастливата новина идва само дни преди Вилфредо Леон да се присъедини към подготовката на националния отбор на Полша за предстоящото издание на Волейболната лига на нациите.

Монтана иска да задържи Бруно Рубо

Георги Петров със златен требъл в Русия!

Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

България гради нов отбор с амбиции за Олимпийските игри в Бризбън

Марчело Абонданца: Имаме нужда от повече време и търпение

Мария Колева: Настроението е много добро и работим здраво

Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, отмениха гол на "червените" в 95-ата минута

Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Съставите на Фрайбург и Астън Вила за финала в Лига Европа

Страхотна битка в Самоков, всичко се решава в последната четвърт!

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

