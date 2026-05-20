Николай Колев пръдължава кариерата си в шампиона на Гърция

Българският волейболист Николай Колев ще продължи кариерата си в шампиона на Гърция Панатинайкос. Централният блокировач е подписал договор за една година и от следващия сезон ще бъде част от „зелените“, които защитиха титлата си в Южната ни съседка.

Заедно с Колев в Панатинайкос пристига и френският посрещач и олимпийски шампион от Париж 2024 Тимоти Карле, който идва от японския Нагоя, с което клубът прави сериозна селекция за новия сезон.

Николай Колев и ПАОК останаха със среброто в Гърция

Любопитното е, че през изминалия сезон Николай Колев игра именно срещу Панатинайкос във финалната серия на гръцкото първенство с екипа на ПАОК. Тимът от Солун загуби битката за титлата след поражение в четвъртия мач от финалния плейоф.

28-годишният централен блокировач има солиден международен опит. В кариерата си е преминал през Черно море, Нефтохимик 2010 и Монтана, а между 2022 и 2024 година защитаваше цветовете на френския Нарбон. През последния сезон бе част от ПАОК.