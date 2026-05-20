Георги Петров: Важното е, че отборът спечели, ние продължихме да пишем историята на клуба

Българският специалист Георги Петров изведе отбора на Локомотив-СШОР (Новосибирск) до златен требъл в Русия!

Сезон 2025/26 за Купата на Младежката лига завърши с Купата на Младежката лига.

Новосибирският Локомотив спечели турнира за Купата на Младежката лига за втора поредна година и 8-и път в историята си.

На финала отборът, воден от известния български треньор Георги Петров, победи Зенит-УОР (Казан) с 3:2 (25:19, 25:16, 21:25, 23:25, 15:13)..

„Искам да благодаря на играчите за тренировките им, за двете години отборна работа, за тяхната всеотдайност. Може би изглеждаше, че лесно водим сезона, но това е огромно количество работа, която не винаги е видима; виждат се само резултатите. За мен най-важното е здравето на играчите. Тази Купа и първенство потвърдиха, че трябва да продължим да работим усилено.“ Емоции? В момента не изпитвам никакви емоции. Този турнир е твърде дълъг и в началото загубих много емоции. Вероятно ще ми отнеме седмица, за да се възстановя, но няма значение. Важното е, че отборът спечели, ние продължихме да пишем историята на клуба и влакът ни се движи напред”, заяви Георги Петров след успеха.