Ясен е съставът на националите по минифутбол за Евро 2026

Селекционерът на националния отбор на България по минифутбол Николай Михов официално обяви списъка с избраниците, които ще защитават честта на трибагреника на предстоящото Европейско първенство в Братислава, Словакия.

Между 18 и 22 май "лъвовете" се събират на интензивен подготвителен лагер за шлифоване на тактиката. На 23.05 делегацията ни отпътува за Братислава.

Националите по минифутбол в една от най-силните групи на Европейското първенство

Програмата на България:

27 май (сряда) 18:30 ч. | БЪЛГАРИЯ – ИЗРАЕЛ

29 май (петък) 13:00 ч. | ПОРТУГАЛИЯ – БЪЛГАРИЯ

30 май (събота) 15:30 ч. | БЪЛГАРИЯ – ЧЕХИЯ

Програмата е брутално интензивна, а мачовете срещу титани като Португалия и Чехия ще бъдат истинският тест за характера на нашите момчета.

Състав на България: Тодор Малинов, Димитър Каров, Ивайло Тодоров, Явор Генчев, Владимир Айтов, Мартин Костов, Даниел Начев, Божидар Пателов, Кристиан Николов, Христо Марков, Денис Иванов, Кристиан Иванов, Николай Маринов, Александър Асенов, Момчил Кузманов, Любомир Генчев, Илия Петков.