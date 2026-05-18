Играчи на Бетис, Нюкасъл и Спартак Москва в състава на ДР Конго за Мондиала

Демократична република Конго официално потвърди 26-те играчи, които ще представят страната на Световното първенство по футбол през 2026-а година. „Леопардите“ се завръщата на най-голямата футболна сцена след 52-годишно отсъствие. Отборът, воден от френския треньор Себастиан Дезабър, е в Група K заедно с Португалия, Колумбия и Узбекистан.
ЕТО ВСИЧКИ ИГРАЧИ ОТ ДЪРЖАВАТА В ЦЕНТРАЛНА АФРИКА ЗА МОНДИАЛ 2026
ВРАТАРИ: Матю Еполо (Стандарт Лиеж), Тимъти Фаюлу (Ноа), Лионел Мпаси (Льо Авър)
ЗАЩИТНИЦИ: Дилън Батубинсика (Лариса), Роки Бушири (Хибърниън), Гедун Калулу (Арис Лимасол), Стийв Капуади (Видзев Лодз), Йорис Кайембе (Генк), Артур Масуаку (Ланс), Шансел Мбемба (Лил), Аксел Туанзебе (Бърнли), Аарън Уан-Бисака (Уест Хам)
ХАЛФОВЕ: Тео Бонгонда (Спартак Москва), Брайън Сипенга (Кастейон), Мешак Елия (Аланияспор), Гаел Какута (Лариса), Едо Кайембе (Уотфорд), Натанаел Мбуку (Монпелие), Самуел Мутусами (Атромитос), Нгалайел Мукау (Лил), Чарлз Пикел (Еспаньол), Ноа Садики (Съндърланд)
НАПАДАТЕЛИ: Седрик Бакамбу (Бетис), Саймън Банза (Ал Джазира), Фистон Майеле (Пирамидс ФК), Йоан Уиса (Нюкасъл Юнайтед)