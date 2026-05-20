Крушарски: Този път ще сменим целия отбор

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски бе оптимист преди началото на финала за Купата на България срещу ЦСКА. Босът на "смърфовете" е на мнение, че след като спечелят, при съперника ще има промяна на целия отбор.

"Ами колективът, който направихме, движи Локомотива. Пак ви казвам – футболът е колективна игра, няма злоба между футболистите, това е резултата. Майкъла винаги е бита карта, къде е тръгнал да се бори с Дан Колов, заяви Крушарски на въпрос дали той или Георги Илиев – Майкъла ще уцели точния резултат.

"Преди 3-4 години на „Народна армия“, още тогава, когато ме благославяха на майка, питайте го как завърши. Тоя път ще сменим целия отбор на ЦСКА, като победим".