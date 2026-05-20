България без представител в основната схема на "Ролан Гарос" за пръв път от 45 години

Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на Откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6:7 (2), 7:6 (5), 3:6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезона турнир от Големия шлем.

Това означава, че България няма да има свой представител в основната схема на "Ролан Гарос" при жените или мъжете от 1981 година насам, след като и Григор Димитров също отпадна в квалификациите.

Първият сет бе като истинско влакче на ужасите. Двете тенисистки направиха по три пробива, за да докарат нещата до тайбрек при 6:6. Там обаче Томова изостана с 0:6 в началото и накрая загуби с 2:7.

Втората част също премина равностойно, но този път Томова успя да изравни след тайбрека и 7:5 в своя полза.

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

В третия сет Томова допусна два пробива срещу 22-годишната Кудерметова и загуби с 3:6, а това сложи и точка на двубоя след 2 часа и 13 минути игра.

Следвай ни:

Снимки: Imago