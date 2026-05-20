  Нестеров в топ 8 на "Чаланджър"-а Италия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Червия (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният състезател се справи с Манас Дамне (Индия) с 6:0, 3:6, 6:4 за два часа и 14 минути игра.

Нестеров, който влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите, беше изключително убедителен в откриващия сет и почти не допусна грешки, спечелвайки две от подаванията си без да даде точка на своя опонент. Във втората част обаче индиецът пое инициативата и проби в осмия гейм, а впоследствие спечели частта на собствен сервис.

В заключителния сет българинът отново започна силно, осъществявайки пробив във втория гейм и повеждайки с 4:1. Дамне успя да върне брейка и да изравни за 4:4, преди Нестеров да спечели два поредни гейма и да затвори срещата с нов пробив.

Така Нестеров си осигури 1620 евро и 9 точки за световната ранглиста, в която заема 386-ото място.

Опонент на българина в четвъртфиналната фаза ще бъде шестият поставен Бувайсар Гадамаури (Белгия), 280-и в класацията на АТР. Двамата се срещнаха за първи път по-рано през сезона и Гадамаури спечели в два сета на турнир в Гърция през март.

По-късно днес Пьотр Нестеров и Антъни Генов ще стартират в надпреварата на двойки срещу представителите на домакините Томазо Компанючи и Микеле Рибекай.

