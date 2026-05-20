Денислава Глушкова отпадна на сингъл, но продължава на двойки в Клагенфурт

Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната българка беше победена от втората поставена Настася Шунк (Германия) с 2:6, 1:6 за час и 43 минути на корта. Глушкова поведе с 2:1, но след това загуби десет поредни гейма, което се оказа решаващо.

Софиянката продължава участието си в надпреварата на двойки след отказване на поставените под номер 1 Анета Лабоуткова (Чехия) и Амелия Райецки (Великобритания).

Така Глушкова и представителката на домакините Мафи Остерайхер ще играят полуфинал срещу победителките от двубоя между четвъртите поставени Лус Ебелинг Конинг/Исис Луис ван де Брук (Нидерландия) и Клаудия Гаспарович/Леони Рабл (Австрия).