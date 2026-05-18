Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg"
Виктория Томова пада в ранглистата, рекордно класиране за Елизара Янева

  • 18 май 2026 | 10:47
  • 410
  • 1
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова загуби позиции в световната ранглиста на WТА.

31-годишната софиянка е 161-ва с 475 точки, а през тази седмица ще започне от първия кръг на квалификациите на „Ролан Гарос“ срещу Ирене Бурийо Ескориуела (Испания).

Елизара Янева, която ще направи дебюта си в пресявките на френския турнир от Големия шлем, записа рекордно 222-ро място в ранглистата с 324 точки. Там 19-годишната българка ще започне срещу Ирина-Камелия Бегу (Румъния).

Елизара Янева дебютира на "Ролан Гарос" днес

Третата ракета на България Лия Каратанчева се срина с цели 73 места и вече е под №382 с актив от 162 точки.

Изабелла Шиникова прогресира с четири позиции и от днес е 385-а със 160 точки.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да води в класирането с 9960 точки, докато Елина Свитолина (Украйна) се изкачва до седмата позиция след триумфа си на турнира от сериите WТА 1000 в Рим.

