Коко Гоф има нов подход за втория си опит да защити титла от Големия шлем

Американската тенисистка Коко Гоф има нов подход за втория си опит да защити титла от Големия шлем. Стратегията на Гоф преди Откритото първенство на Франция - големият турнир на клей, който започва в неделя и който тя спечели преди година - е да не мисли за това като за защита на нещо.

„Осъзнавам, че „защита“ всъщност не означава нищо по някакъв начин“, коментира Коко Гоф, [итирана от агенция АП.

Първият опит на американката да дублира титла от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ преди две години завърши в четвъртия кръг с 19 двойни грешки.

„На Откритото първенство на САЩ си казах: „Трябва да защитавам, защитавам.“ Ето защо сега си казвам, че това е просто още един турнир. Спечелих го миналата година. Ще опитам отново да го направя и тази. Няма да мога да защитавам трофеите всяка година. Не съм Рафа“, обясни тенисистката.

„Има много позитиви, които мога да извлека от турнира в Рим и много неща, които мога да науча“, заяви Коко Гоф след загубата на финала в италианската столица от Елина Свитолина.

„Тази седмица преживях всички възходи и спадове. Мисля, че преживях всеки сценарий, който може да ме подготви за „Ролан Гарос“. Надявам се, че всъщност мога да се поуча от всеки сценарий и да се представя по-добре“, каза още тя.

