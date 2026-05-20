Американската тенисистка Коко Гоф има нов подход за втория си опит да защити титла от Големия шлем. Стратегията на Гоф преди Откритото първенство на Франция - големият турнир на клей, който започва в неделя и който тя спечели преди година - е да не мисли за това като за защита на нещо.

„Осъзнавам, че „защита“ всъщност не означава нищо по някакъв начин“, коментира Коко Гоф, [итирана от агенция АП.

Първият опит на американката да дублира титла от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ преди две години завърши в четвъртия кръг с 19 двойни грешки.

„На Откритото първенство на САЩ си казах: „Трябва да защитавам, защитавам.“ Ето защо сега си казвам, че това е просто още един турнир. Спечелих го миналата година. Ще опитам отново да го направя и тази. Няма да мога да защитавам трофеите всяка година. Не съм Рафа“, обясни тенисистката.

„Има много позитиви, които мога да извлека от турнира в Рим и много неща, които мога да науча“, заяви Коко Гоф след загубата на финала в италианската столица от Елина Свитолина.

„Тази седмица преживях всички възходи и спадове. Мисля, че преживях всеки сценарий, който може да ме подготви за „Ролан Гарос“. Надявам се, че всъщност мога да се поуча от всеки сценарий и да се представя по-добре“, каза още тя.