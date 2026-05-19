Вики Томова преодоля първия кръг от квалификациите на "Ролан Гарос"

  • 19 май 2026 | 23:30
Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи с 6:2, 4:6, 6:2 Ирене Бурийо (Испания). По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и ветеранът Григор Димитров.

Мачът започна лошо за Томова и българката загуби на собствен сервис още в първия гейм, но остатъкът от сета премина под неин контрол. Тя записа три пробива и спечели по всички статистически показатели, включително печеливши удари, непредизвикани грешки и процент спечелени точки на първи сервис.

Вторият сет отново стартира лошо за българката, която този път загуби първите си две подавания и испанската й съперничка защити един от пробивите, за да поведе с 3:1. Този път обрат нямаше и Томова не успя да спечели друг сервис-гейм на Бурийо, която изравни резултата в сетовете. В следващия обаче Томова доминираше тотално и записа пробиви в четвъртия и осмия гейм, за да сложи край на мача след два часа и 20 минути. Той бе и последен за деня в квалификациите на "Ролан Гарос".

В следващия си мач Томова ще срещне 16-ата в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, която бе четвъртфиналистка на "Ролан Гарос" през 2022-а.

Снимки: Imago

