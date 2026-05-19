Вики Томова преодоля първия кръг от квалификациите на "Ролан Гарос"

Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи с 6:2, 4:6, 6:2 Ирене Бурийо (Испания). По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и ветеранът Григор Димитров.

Мачът започна лошо за Томова и българката загуби на собствен сервис още в първия гейм, но остатъкът от сета премина под неин контрол. Тя записа три пробива и спечели по всички статистически показатели, включително печеливши удари, непредизвикани грешки и процент спечелени точки на първи сервис.

Вторият сет отново стартира лошо за българката, която този път загуби първите си две подавания и испанската й съперничка защити един от пробивите, за да поведе с 3:1. Този път обрат нямаше и Томова не успя да спечели друг сервис-гейм на Бурийо, която изравни резултата в сетовете. В следващия обаче Томова доминираше тотално и записа пробиви в четвъртия и осмия гейм, за да сложи край на мача след два часа и 20 минути. Той бе и последен за деня в квалификациите на "Ролан Гарос".

В следващия си мач Томова ще срещне 16-ата в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, която бе четвъртфиналистка на "Ролан Гарос" през 2022-а.

Снимки: Imago