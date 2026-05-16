Лидерът на Валенсия стана MVP на плейофите на Евролигата

Жан Монтеро беше най-изявеният играч на плейофите на Евролигата през 2026 г., участвайки в историческа серия от обрата, след като Валенсия елиминира Панатинайкос от 0-2, за да достигне до първото в историята на клуба класиране във Финалната четворка. Това донесе на гарда и наградата за най-полезен играч на плейофите в турнира.

Числата на Монтеро разказаха само част от историята. Той водеше сред всички играчи по среден КПД (26,8), класира се на второ място по отбелязване на точки (18,6 точки), сподели второто място по откраднати топки (1,4 точки) и третото по асистенции (5,8 асистенции), като същевременно стреляше 73,1% за две точки, 42,3% от тройки и 81,5% от линията за наказателни удари. Той реализира 21,5% от общия брой точки на Валенсия в серията, но неговите 5,8 асистенции на мач ясно показаха, че влиянието му се простира далеч отвъд собствените му стрелби.

Наградата е краят на забележителен индивидуален сезон за 22-годишния доминикански пойнт, който вече беше спечелил трофея „Изгряваща звезда“ и си осигури място в първия отбор на Евролигата, преди да добави и приза за най-полезен играч на плейофите към колекцията си. Това е едва вторият път, когато Евролигата връчва тази награда, но Монтеро я направи своя.

„Трябва да запазим същия манталитет: нямаме какво да губим. Да стигнем до Финалната четворка – не много хора успяват да го направят“, каза Монтеро пред Дейн Арлаукас в подкаста EuroLeague & Friends: MVP Talk.

Clutch moments. Elite numbers. Leading @valenciabasket to its first-ever #F4GLORY.



Jean Montero named 2026 EuroLeague Playoffs MVP ✨



Brought to you by @MotorolaESP pic.twitter.com/dpWn1LdJPn — EuroLeague (@EuroLeague) May 16, 2026

„Просто трябва да отидем там, да се насладим на обстановката, да се насладим на всичко и особено да се състезаваме. Ако се състезаваме и се забавляваме, като имаме предвид, че нямаме какво да губим, мисля, че можем да спечелим всеки мач”, добави Монтеро.

Дори след загубата у дома, Монтеро показа качествата си в началото на серията. Той записа 15 точки, 4 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка при тясна загуба с 67:68 в първия мач, а след това добави 21 точки, 6 асистенции и 1 открадната топка при поражението със 105:107 след продължение във втория мач. Изправен пред елиминация на чужд терен в третия мач, той отговори с 16 точки, 9 асистенции, 3 борби и 2 открадната топка, за да доведе Валенсия до победа с 91:87, запазвайки надеждата жива.

„След тази загуба във втория мач, честно казано, всички бяха толкова позитивни“, каза Монтеро и допълни: „Защото, когато губиш с 0-2 напът за Атина, а феновете на Панатинайкос полудяват, не е лесно да спечелиш там. Но в съблекалнята хората непрекъснато казваха: „Да, можем да го направим“.

Валенсия смачка ПАО и ще дебютира във Финалната четворка на Евролигата

След това дойде представяне за всички времена в четвъртия мач. Докато Валенсия изоставаше с 1-2 и беше изправен пред перспективата за елиминиране, Монтеро постигна 29 точки, 7 асистенции, 7 борби и 3 откраднати топки за КПД от 45 – най-високият индексен рейтинг, регистриран някога в плейофите на Евролигата, откакто форматът беше приет през сезон 2004/05, и едва шестият път, когато играч, участващ в плейофите, достига КПД от 40 или повече през този период. Валенсия спечели с 89:86, за да изравни серията на 2-2 и ни очакваше решителен пети мач на “Роиг Арена”.

„Спечелихме третия мач и си спомням, че казах на момчетата: „Сега са уплашени.“ Защото ако загубят четвъртия мач, трябва да се върнат отново във Валенсия“, каза той. „Нямаме какво да губим. Нека просто играем, да се наслаждаваме на играта и да се забавляваме. Вкарвам тройки, поднасяния, наказателни удари – всичко. Ритъмът ми беше добър, усещането ми за играта беше добро. Просто се забавлявах. Всеки път, когато се забавлявам, играейки баскетбол, нещата са в кърпа вързани“, сподели още младият гард.

Standout player of the 2026 EuroLeague Playoffs 🫡



Jean Montero led @valenciabasket to the Final Four after a stunning series comeback against Panathinaikos 👀 pic.twitter.com/u0Ul9qFOOo — EuroLeague (@EuroLeague) May 16, 2026

Преди петия мач се предполагаше, че Монтеро ще трябва отново да вкарва точки. Той не го направи – поне не веднага. Вместо това, той оформи играта по други начини от самото начало, като натрупа 2 борби, 2 асистенции, 2 блока и 2 спечелени нарушения, което му донесе КПД от 8, без да е стрелял през първите три минути. Той запази половината от своите 12 точки за последната четвърт, завършвайки с 12 точки, 5 борби, 3 асистенции и рекордните в кариерата си 3 чадъра, като Валенсия се откъсна за победа с 81:64 и историческо място във Финалната четворка. Монтеро показа през целия си плейофен период, че издига играта си нагоре, когато залозите са най-високи. Валенсия и нейните фенове се надяват, че той ще направи точно това отново в Атина.

Миналия сезон званието MVP на плейофите в Евролигата заслужи Александър Везенков.

Следвай ни:

Снимки: Imago