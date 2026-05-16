Олимпиакос загря за Финалната четворка със съкрушителна победа без Везенков

Олимпиакос се класира безпроблемно на полуфиналите в гръцкото първенство. Днес “червено-белите” от Пирея разпердушиниха като гости Колосос Родос с 97:58 и спечелиха четвъртфиналната плейофна серия между двата тима с 2-0. На полуфиналите шампионите очакват АЕК или Арис. Тимът от Атина води с 1-0 в серията.

Олимпиакос спечели всяка една от четвъртините, като още след първото полувреме водеше с близо 30 точки в резултата - 55:27.

Голямата звезда на Олимпиакос Александър Везенков не игра и днес, след като пропусна и първата среща с Колосос. Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас прецени, че няма смисъл по-малко от седмица преди Финалната четворка на Евролигата да рискува с евентуално включване на българина, който има лека травма в крака.

Олимпиакос гази в плейофите в Гърция без Везенков

Саша все пак бе записан сред резервите, а в негово отсъствие центърът Донта Хол се развихри за гостите с 21 точки и 14 борби, като записа 9/9 в стрелбата от игра. Резервата на Везенков - Алек Питърс, пък използва възможността и реализира 18 точки, нанизвайки 4 тройки от 6 опита. Към това той добави и 10 борби. Тайлър Дорси се отчете с 15 точки за “червено-белите”, които бяха днес още без френския гард Еван Фурние, американския плеймейкър с гръцки паспорт Томас Уолкъп и сръбския център Никола Милутинов.

Везенков преди Финалната четворка за суперсблъсъка с шампиона на Евролигата, втората си MVP награда и очакванията на феновете

За домакините бразилецът Габриел Галванини бе единственият играч с двуцифрен брой точки - 14. Той грабна и 10 борби.

След тази победа Везенков и компания ще насочат изцяло погледа си върху предстоящия двубой от полуфиналите на Финалната четворка на Евролигата с действащия шампион Фенербахче. Срещата е на 22 май от 18:00 часа българско време.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook