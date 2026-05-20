Мартин Брандъл: Пилотите се притесняват от неизвестността на новите коли

  • 20 май 2026 | 12:03
Бившият пилот във Формула 1 и настоящ експертен коментатори и анализатор на Sky Sports F1 Мартин Брандъл сподели своето мнение, че пилотите в световния шампион се притесняват от неизвестността, която новите коли крият.

Коментарът на британеца идва на фона на очакванията за дъжд в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Канада. До момента реално само във Ферари имат някаква представа за поведението на новите коли на мокра писта, заради тестовете, които Скудерията направи с Пирели на „Фиорано“ през април.

Всички други отбори ще влязат на сляпо в една мокра сесия, а според прогнозите на синоптиците това може да се случи чак за състезанието в Монреал. По думите на Брандъл този сценарий притеснява пилотите, които нямат никакъв реален опит на мокро с тези нови коли, които разполагат с много повече мощност, но и по-малко притискане спрямо предишните две поколения болиди.

Ще гледаме ли първото мокро състезание за сезона във Формула 1?

„Пилотите са малко притеснени от това как ще се усещат тези коли на мокро. Те имат толкова много мощност и по-малко притискане, по-малко сцепление, голяма неизвестна е.

„Никой не е имал възможност да натиска тези коли на мокро, така че можем да видим голяма драма в неделя. Само едно от последните осем състезания в Монреал е минало без кола на сигурността под една или друга форма, защото при катастрофа, ти реално оставаш на пистата. Конфигурацията е много предизвикателно в това отношение, старомодна и ние я харесваме“, каза Брандъл.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Снимки: Gettyimages

