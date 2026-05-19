Ще гледаме ли първото мокро състезание за сезона във Формула 1?

Предстоящата в неделя Гран При на Канада може да е първото мокро състезание за сезон 2026 във Формула 1, ако настоящите прогнози на синоптиците се оправдаят.

За момента те вещаят 35% шанс за дъжд в неделния ден, като малко преди старта на състезанието, което е предвидено за 16:00 часа местно време, шансът се увеличава на 40%. В петък и събота не би трябвало да вали, като най-благоприятните условия се очакват в петък по време на тренировката и квалификацията за спринта.

В петъчния ден се очаква предимно ясно време с максимални температури на въздуха от 20 градуса по Целзий. В събота и неделя ще е малко по-топло, но за тогава се очаква заоблачаване над Монреал.

