Култард: Не знам дали има друг пилот във Формула 1, който би карал на "Нордшлайфе"

  • 20 май 2026 | 11:21
  • 263
  • 1
Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард сподели своите съмнения, че в световния шампионат в момента няма друг освен Макс Верстапен, който е готов да приеме предизвикателството да се състезава на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“.

Верстапен стана 28-ят шампион във Формула 1 с участие в 24-часово състезание
Четирикратният шампион участва в 24-часовата надпревара на Зеления ад, където беше в битката за победа, но отпадна четири часа преди финала с повреда. По думите на Култард тази поява на Верстапен на „Нюрбургринг“, която изискваше огромна ангажираност от страна на нидерландеца, демонстрира неговата старомодна страст към състезанията и според него във Формула 1 в момента няма друг, който да може да стори същото.

От Мерцедес не пускат Антонели да кара на “Нюрбургринг”
„Това е страховита писта. Карал съм я и знам какво е необходимо, за да съм бърз на нея, за да си в челото. За съжаление преди няколко седмици там имаше фатален инцидент, предизвикателството там е такова.

„Не трябва да гледаме на това като на хоби от страна на Макс. Щом той направи това там, той може да го направи на всяка една писта от ФИА, които са много сходни с пистите от Формула 1.

„Да отидеш там, това е старомодна отдаденост и именно тя го отличава от останалите. Те са технически много добри пилоти, в това няма съмнения. Но аз се чудя дали има друг пилот във Формула 1, който би приел предизвикателството да се състезава на „Нюрбургринг“, каза Култард.

Снимки: Gettyimages

