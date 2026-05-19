От MotoGP защитиха решението си да има два рестарта в Каталуния

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета защити решението на ръководителите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта състезанието за Гран При на Каталуния да бъде рестартирано цели два пъти.

Надпреварата край Барселона беше спряна за първи път в 12-та от предвидените 24 обиколки в резултата на стряскащия инцидент между Алекс Маркес и Педро Акоста на обратната права. След забавяне от приблизително половин час пилотите отново застанаха на старта, но заради инцидента между Йоан Зарко, Лука Марини и Франческо Баная в първия завой надпреварата беше спряно за втори път още преди края на първата обиколка след рестарта.

Последва ново забавяне преди пилотите да се наредят на старта за трети път в рамките на деня, което доведе до множество критики по адрес на организаторите на MotoGP от страна на пилотите и странични наблюдатели. Еспелета обаче смята, че в Каталуния са били взети правилните решения, но той е отворен към дискусии за промени в бъдеще.

„Първо искам да кажа какви късметлии бяхме в неделя. Разбира се, Алекс и Йоан имат сериозни контузии, но не стана по-зле. Инцидентът между Алекс и Педро е доста специфичен, може винаги да се случи. Това са неща, които се случват в състезанията, но не е нещо нормално и нямаме реални притеснения за безопасността на пистата тук.



„Всички прави на пистите в календара са такива. Важно е КТМ, заедно с представители на шампионата, да разберат какво се случи с мотора на Педро.



„Впоследствие състезателния директор реши да рестартира състезанието, което е нормално. След това, за съжаление, имахме още един инцидент при старта, но отново имахме късмет предвид динамиката на катастрофата и позицията на тялото на Зарко.



„Така че отново, на фона на правилата и всичко, аз смятам, че състезателният директор и ФИМ взеха правилните решения. Казвайки това обаче, ние правим брифинги с отборите и пилотите, за да видим дали нещо може да бъде подобрено за в бъдеще, защото за нас безопасността е най-важна.



„И двамата пилоти не бяха в критично състояние, така че в тези условия е нормално да има рестарт, нали? И двата инцидента бяха много графични с шокиращи кадри, което може би стартира разговорите. Но обикновено нормалното нещо е да има рестарт“, обясни Еспелета.

Снимки: Gettyimages