Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От MotoGP защитиха решението си да има два рестарта в Каталуния

От MotoGP защитиха решението си да има два рестарта в Каталуния

  • 19 май 2026 | 16:05
  • 229
  • 0

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета защити решението на ръководителите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта състезанието за Гран При на Каталуния да бъде рестартирано цели два пъти.

Надпреварата край Барселона беше спряна за първи път в 12-та от предвидените 24 обиколки в резултата на стряскащия инцидент между Алекс Маркес и Педро Акоста на обратната права. След забавяне от приблизително половин час пилотите отново застанаха на старта, но заради инцидента между Йоан Зарко, Лука Марини и Франческо Баная в първия завой надпреварата беше спряно за втори път още преди края на първата обиколка след рестарта.

Последва ново забавяне преди пилотите да се наредят на старта за трети път в рамките на деня, което доведе до множество критики по адрес на организаторите на MotoGP от страна на пилотите и странични наблюдатели. Еспелета обаче смята, че в Каталуния са били взети правилните решения, но той е отворен към дискусии за промени в бъдеще.

На този етап Йоан Зарко няма как да бъде опериран
На този етап Йоан Зарко няма как да бъде опериран

„Първо искам да кажа какви късметлии бяхме в неделя. Разбира се, Алекс и Йоан имат сериозни контузии, но не стана по-зле. Инцидентът между Алекс и Педро е доста специфичен, може винаги да се случи. Това са неща, които се случват в състезанията, но не е нещо нормално и нямаме реални притеснения за безопасността на пистата тук.

„Всички прави на пистите в календара са такива. Важно е КТМ, заедно с представители на шампионата, да разберат какво се случи с мотора на Педро.

„Впоследствие състезателния директор реши да рестартира състезанието, което е нормално. След това, за съжаление, имахме още един инцидент при старта, но отново имахме късмет предвид динамиката на катастрофата и позицията на тялото на Зарко.

„Така че отново, на фона на правилата и всичко, аз смятам, че състезателният директор и ФИМ взеха правилните решения. Казвайки това обаче, ние правим брифинги с отборите и пилотите, за да видим дали нещо може да бъде подобрено за в бъдеще, защото за нас безопасността е най-важна.

„И двамата пилоти не бяха в критично състояние, така че в тези условия е нормално да има рестарт, нали? И двата инцидента бяха много графични с шокиращи кадри, което може би стартира разговорите. Но обикновено нормалното нещо е да има рестарт“, обясни Еспелета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Баная: Бях замаян след инцидента със Зарко, може би не трябваше да рестартирам

Баная: Бях замаян след инцидента със Зарко, може би не трябваше да рестартирам

  • 19 май 2026 | 11:06
  • 1061
  • 0
Как по-ранната дата и дългата зима се отразиха да подготовката за Гран При на Канада

Как по-ранната дата и дългата зима се отразиха да подготовката за Гран При на Канада

  • 19 май 2026 | 10:46
  • 1054
  • 0
Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“

Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“

  • 19 май 2026 | 10:44
  • 4674
  • 5
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

  • 19 май 2026 | 10:12
  • 6536
  • 0
Изписаха от болницата Алекс Маркес и Йоан Зарко

Изписаха от болницата Алекс Маркес и Йоан Зарко

  • 19 май 2026 | 09:18
  • 2189
  • 0
Шефът на Макларън очаква оспорвана битка в Монреал

Шефът на Макларън очаква оспорвана битка в Монреал

  • 18 май 2026 | 21:05
  • 1932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 25100
  • 66
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 1498
  • 1
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 5367
  • 6
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 3530
  • 3
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 17223
  • 8
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 17657
  • 15