Във Ферари възроптаха срещу промените, които заличиха тяхното голямо предимство

Ръководителят на отбора на Ферари Фредерик Васьор определи като „несправедливи“ промените в стартовата процедура, които практически заличиха голямото предимство на неговия тим.

По време на предсезонните тестове Люис Хамилтън и Шарл Леклер правиха светкавични стартове, възползвайки се от по-малката турбина на Ферари, която достига оптимални обороти по-бързо. От съображения за сигурност обаче стартовата процедура беше променена още преди старта на сезона и сега има 5-секундно изчакване преди светването на червените светлини, което позволява да пилотите да достигнат оптимални обороти на турбините си.

Тази промяна се случи, въпреки че Васьор беше предупредил ръководителите на спорта за потенциалната опасност при стартовете с новите правила, но тогава е получил отговор, че Ферари просто трябва да проектира колата си спрямо правилата. Впоследствие обаче масовите притеснения по време на предсезонните тестове доведоха до промените, които според Васьор са „нечестни“ спрямо Ферари.

„Представете си, че без сините светлини някои коли още ще са на старта в Китай. Можете да сложите на масата съображенията за сигурност и ФИА има правото, аз просто трябва да го приема. Но в същото време смятам, че е нечестно спрямо нас.



„Още преди една година отидох при ФИА и ги предупредих. Тогава ми беше казано, че трябва да проектираме колата си спрямо правилата, а не обратното и аз оцених това. Смятам, че този подход е правилен.



„След това обаче половината отбори започнаха да се оплакват, че опасността е голяма и прочие. Политически беше много добре изиграно, но не беше много честно. Говори за безопасността, не трябва да го приемам. Решението беше взето на база съображения за сигурност, така че, дори и всички да са против него, те могат да го вземат.



„Беше сурово към нас, аз разбирам защо го направиха. Другата опция щеше да е да помолят останалите коли да стартират от бокса, ако се притесняват. Ние направихме избор, разработихме нашия двигател спрямо зададените параметри и някакси правилата бяха променени в последния момент“, каза Васьор пред The Race.

