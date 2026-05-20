Хамилтън призна, че се чувства отлично след смяната на състезателния му инженер

  • 20 май 2026 | 10:56
Първият сезон на Люис Хамилтън във Ферари през 2025 година определено не отговори на очакванията, които имаше към британеца след трансфера му в Маранело. Седемкратният шампион не записа нито едно качване на подиума в неделно състезание и дори завърши кампанията с три поредни отпадания в първата фаза на квалификациите в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

Това доведе до промени в екипа на Хамилтън през зимата, а една от тях беше свързана със състезателния му инженер. Британецът така и не успя да се сработи с Рикардо Адами, който беше заменен от Карло Санти, а по думите на Хамилтън тази промяна му позволява да се чувства много по-добре.

Във Ферари възроптаха срещу промените, които заличиха тяхното голямо предимство
„Намирам се на наистина щастливо място. Отне много време за адаптация в отбора и от двете страни. Беше труден сезон през миналата година, когато не развивахме колата. Но ние направихме толкова вътрешни промени в отбора и начина, по който работим във фабриката. Това е най-добрият начин, по който някога сме работили. Може би имам твърде много спонсорски ангажименти, но като изключим това, е наистина добре“, каза Хамилтън.

Снимки: Gettyimages

