Хамилтън призна, че се чувства отлично след смяната на състезателния му инженер

Първият сезон на Люис Хамилтън във Ферари през 2025 година определено не отговори на очакванията, които имаше към британеца след трансфера му в Маранело. Седемкратният шампион не записа нито едно качване на подиума в неделно състезание и дори завърши кампанията с три поредни отпадания в първата фаза на квалификациите в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

“So Lewis, how is driving the SF-26 round Monza?” 👌 pic.twitter.com/zWCDlXAT0g — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 19, 2026

Това доведе до промени в екипа на Хамилтън през зимата, а една от тях беше свързана със състезателния му инженер. Британецът така и не успя да се сработи с Рикардо Адами, който беше заменен от Карло Санти, а по думите на Хамилтън тази промяна му позволява да се чувства много по-добре.

„Намирам се на наистина щастливо място. Отне много време за адаптация в отбора и от двете страни. Беше труден сезон през миналата година, когато не развивахме колата. Но ние направихме толкова вътрешни промени в отбора и начина, по който работим във фабриката. Това е най-добрият начин, по който някога сме работили. Може би имам твърде много спонсорски ангажименти, но като изключим това, е наистина добре“, каза Хамилтън.

Снимки: Gettyimages