Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Нови победи в Европа за Дани Цанков

Нови победи в Европа за Дани Цанков

  • 19 май 2026 | 16:09
  • 211
  • 0
Нови победи в Европа за Дани Цанков

Българският талант в мотокроса Дани Цанков записа пореден успех в Източноевропейския шампионат по мотокрос. Състезателят в клас MX2 спечели нови две победи във втория кръг на BMU European championship, който се проведе на трасето в Афионкарахисар, Турция.

Българинът пребори конкуренцията на повече от 30 състезатели и убедително финишира на първо място и в двата манша. Така Цанков остава лидер в генералното класиране от началото на шампионата, след като след четири старта има пълен актив от 100 точки.

„Щастлив съм, че успях да покажа най-доброто от себе си и изпълних целта си, а именно две победи от два старта в Турция. Всичко беше наред, чувствах се отлично през цялото време върху моята Ямаха и се радвам, че нещата от началото на сезона се развиват по най-добрия начин за мен“, заяви Цанков.

Следващото състезание за българския пилот ще бъде от Републиканския шампионат по мотокрос. Надпреварата ще се проведе на 13 и 14 юни на домашното трасе на Цанков в Перник, където той също е лидер във временното класиране в клас MX2.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Баная: Бях замаян след инцидента със Зарко, може би не трябваше да рестартирам

Баная: Бях замаян след инцидента със Зарко, може би не трябваше да рестартирам

  • 19 май 2026 | 11:06
  • 1062
  • 0
Как по-ранната дата и дългата зима се отразиха да подготовката за Гран При на Канада

Как по-ранната дата и дългата зима се отразиха да подготовката за Гран При на Канада

  • 19 май 2026 | 10:46
  • 1054
  • 0
Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“

Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“

  • 19 май 2026 | 10:44
  • 4674
  • 5
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

  • 19 май 2026 | 10:12
  • 6537
  • 0
Изписаха от болницата Алекс Маркес и Йоан Зарко

Изписаха от болницата Алекс Маркес и Йоан Зарко

  • 19 май 2026 | 09:18
  • 2190
  • 0
Шефът на Макларън очаква оспорвана битка в Монреал

Шефът на Макларън очаква оспорвана битка в Монреал

  • 18 май 2026 | 21:05
  • 1932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 25147
  • 66
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 1523
  • 1
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 5381
  • 6
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 3543
  • 3
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 17240
  • 8
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 17671
  • 15