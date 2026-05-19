Ауди: Знаем къде изоставаме най-много от лидерите, имаме план за развитие

Ръководителят на проекта на Ауди във Формула 1 Матиа Биното заяви, че в отбора са напълно наясно къде изостават най-много от лидерите в световния шампионат, но подчерта, че това не е изненадващо за хората в екипа.

Ауди дебюта във Формула 1 в началото на годината, заемайки мястото на Заубер. Участието на германците е изцяло заводско, тъй като те разчитат и на собствена задвижваща система, която по думите на Биното за момента е с най-голям принос за пасива на отбора. Той обаче е категоричен, че в Ауди имат план как да наваксат своето изоставане в това отношение.

„Когато ценяваме нашето представяне на пистата, аз мисля, че най-очевидният ни дефицит е в задвижващата система, което за нас не е изненадващо, а очаквано. Ние сме нов производител и подобна разлика спрямо най-добрите е очаквана. Но имаме план занапред, не сме отчаяни. Точно обратното, ние преценяваме къде сме. Разликата е огромна, но ние имаме план за развитие за бъдещето и сме фокусирани върху него.



„Ние започнахме този проект на Ауди от нулата. Като цяло ние сме доволни от постигнатото до момента. Много е лесно да объркаш нещата във Формула 1 и виждате, че други отбори около нас изпитват повече трудности.



„Така че, като изцяло нов отбор, изцяло нов производител, ние сме доволни. Това не означава, че сме удовлетворени, предстои още много. Амбицията ни е много голяма. В дългосрочен план се целим високо и като гледаме представянето ни на пистата, разликата в лидерите е огромна.



„Водещите отбори са много силни организации, добре наложени организации и ние знаем, че за да ги настигнем, е нужна много работа. Какво включва тя? Хора, големина на отбора, инфраструктура, възможности и инструменти“, каза Биното.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages