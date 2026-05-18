Джамал Моузли е новият старши треньор на Ню Орлиънс Пеликанс, съобщиха американските медии. Според ESPN Моузли е приел офертата на тима за петгодишен договор и ще отвори нова страница в кариерата си само две седмици след уволнението си от състава на Орландо Меджик.
През последните пет сезона той бе начело на "магьосниците", като пое отбор с едва 21 победи и го изведе до три поредни участия в плейофите на Националната баскетболна асоциация. Под негово ръководство Орландо се превърна в един от най-добре играещите отбори в защита, като тимът бе втори по този показател през сезон 2024/25 и трети година по-рано.
Моузли бе уволнен от поста си след отпадане в първия кръг на плейофите в Източната конференция. Орландо имаше преднина от 3:1 победи в серията с лидера след редовния сезон Детройт Пистънс, но допусна обрат и отпадна след 3:4 успеха.
В Ню Орлиънс 47-годишният Моузли наследява Джеймс Борего, който временно водеше тима след уволнението на Уили Грийн през ноември миналата година. "Пеликаните" завършиха кампанията с 26 победи и 56 загуби, но ще имат само един избор в предстоящия следващия месец драфт - под номер 58, тъй като техният избор в първия кръг бе изпратен при Атланта Хоукс преди година.
Снимки: Gettyimages