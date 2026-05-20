Българска треньорка с нов успех във Франция

Българската треньорка Десислава Ангелова добави още един трофей към колекцията си във Франция. Бившата баскетболна националка грабна и титлата със своя Шарлевил в шампионата за 20-годишни девойки. Това стана факт, след като воденият от нея тим победи Шарне с 68:52 на финала, който се проведе преди два дни.

За бившата състезателка на Левски това е второ злато през този сезон. В края на миналия месец Десислава Ангелова достигна и до Купата на Франция, която вдигна с 18-годишните момичета на Шарлевил.

Десислава Ангелова вече повече от десетилетие живее и работи с подрастващи баскетболистки във Франция, където продължава да гради впечатляваща треньорска кариера. Тя прекарва шест години в школата на Мондевил, където записва сериозни успехи и печели три купи на Франция при девойките до 18 години. През 2022-а приема ново предизвикателство и се присъединява към Шарлевил, където продължава да развива млади таланти и да трупа отличия, съобщават от БФ Баскетбол.