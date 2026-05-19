БФБ не уважи молбата на Локомотив Пловдив за преместване на петия мач с Рилски Спортист

  19 май 2026 | 16:43
Решаващият пети мач от полуфиналната серия в Sesame Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) между Рилски спортист и Локомотив Пловдив ще се изиграе по програма на 20 май (сряда) от 19:15 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков. Това обявиха от пловдивския клуб, след като молбата им за преместване на срещата с ден по-късно не е била уважена.

Както е известно, "черно-белите" поискаха от Българска федерация по баскетбол петият сблъсък срещу Рилски спортист да бъде преместен за 21 май (четвъртък), за да не съвпада с двубоя на футболния Локомотив Пловдив срещу ЦСКА във финала за Купата на България, който ще се играе в сряда от 19:00 часа.

"Локомотивци,

Въпреки отправената от нас молба полуфиналният мач на БК Локомотив Пловдив да бъде пренасрочен, така че да не съвпада с Финала за Купата на България, в който ПФК Локомотив Пловдив е претендент, искането ни не бе уважено. Последният двубой от полуфиналната серия срещу Рилски спортист ще се изиграе утре – 20.05. от 19:15 ч. в Арена СамЕлион.

Искаме ясно да заявим, че всички ние сме преди всичко локомотивци. Не делим нашата общност на футбол, баскетбол или волейбол. Локомотив е един – както на стадиона, така и в залата. Всеки един от нас има своето място зад отбора и своята роля в подкрепата към черно-бялата идея.

Нашите момчета ще се борят докрай за място на финала с характерните за нашата общност воля, доблест и труд, защото емблемата го изисква.

За Локомотив! За Пловдив!", гласи официалното съобщение от БК Локомотив.

След като загубиха първите два мача от полуфиналната серия, "черно-белите" спечелиха двете си домакинства в зала "Сила" и така вкараха серията в решителен пети сблъсък, който ще определи съперника на Балкан Ботевград във финала.

