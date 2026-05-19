  Трикратен шампион в НБА стана сенатор в парламента на Бахамските острови

  • 19 май 2026 | 12:20
Трикратният шампион от Националната баскетболна асоциация (НБА) Рик Фокс беше избран за сенатор от опозицията в парламента на Бахамските острови, след като неговата партия загуби изборите през миналата седмица, съобщава АП.

Фокс се кандидатира за изборите миналия вторник като част от опозиционната партия „Свободно национално движение“, но не успя да спечели достатъчно гласове, за да бъде сред сенаторите. Правителството и опозицията в Бахамите обаче имат право да назначат когото преценят, като това включва кандидати, които не са спечелили при гласуването.

„Никой не обича да губи, но понякога неуспехите ни дават възможност да се замислим, да израснем, да се усъвършенстваме и да се върнем по-мъдри, силни и по-подготвени за това, което предстои“, заяви той във видео, публикувано в социалните медии.

Рик Фокс е роден в Канада от смесен брак между канадска майка и баща бахамец, заради което има право да участва в изборите в карибската страна, в която е израснал.

Бившият баскетболист беше избран под номер 24 в драфта на НБА през 1991 година и прекара 13 сезона в лигата. Той започна кариерата си като играч на Бостън Селтикс, а през 1997-а премина в тима на Лос Анджелис Лейкърс, с който спечели три поредни титли между 2000 и 2002 година, преди да се оттегли от баскетбола през 2004-та.

Фокс също така има кариера като филмов и телевизионен актьор, появявайки се в сериалите „Оз“, „Играта“, „Теория за Големия взрив“ и други.

