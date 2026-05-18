  Кливланд влетя на финала на Изток след бой по Детройт в седмия мач

Кливланд влетя на финала на Изток след бой по Детройт в седмия мач

  • 18 май 2026 | 07:15

  • 18 май 2026 | 07:15
Кливланд Кавалиърс е последният участник в двата финала от плейофите на НБА на САЩ и Канада. “Кавалерите” надвиха категорично Детройт Пистънс като гости със 125:94 (31:22 33:25 35:36 36:21) в решителния седми мач и продължиха напред след успех с 4-3 в серията.

Гардът на победителите Донован Мичъл изпъкна в мача с 26 точки, 7 борби и 8 асистенции. Неговият съотборник, центърът Джарет Алън, добави за успеха 23 точки и 7 борби. Нападателят Евън Мобли направи “дабъл-дабъл”, отбелязвайки 21 точки и взимайки 12 борби.

Гардът Дениз Дженкинс се открои за Пистънс, завършвайки със 17 точки, три борби и пет асистенции.

Така Кливланд ще спори за участие в големия финал в Асоциацията, като първо ще трябва да спечели финалната серия в Източната конференция. В този етап от надпреварата отборът играе за първи път от 2018 г. Там спорът ще бъде с Ню Йорк Никс.

В нея “кавалерите” ще влязат с изключително самочувствие, тъй като Детройт бе шампионът от редовния сезон на Изток. Преди това пък в първия кръг на плейофите Кливланд отстрани Торонто Раптърс отново след победа в серията с 4-3.

Ню Йорк Никс от своя страна до този момент преодоля последователно Атланта Хоукс с 4-2, както и Филаделфия 76ърс след смазващо превъзходство от 4-0.

Първите четири редовни сигурни мача от серията между Никс и Кавалиърс са програмирани за 20-и, 22-ри, 24-и, 26-и май. Първите две от тях ще бъдат в Кливланд, а третата и четвъртата среща ще бъдат в Кливланд.

С днешния успех на Кливланд бе осуетена възможността да видим сблъсък между шампионите на двете конференции от редовния сезон в големия финал на Асоциацията, тъй като в Западния финал Оклахома Сити Тъндър играе със Сан Антонио Спърс. Оклахома е и настоящият шампион, след като вдигна трофея през 2025 г., като ще опита да се превърне в първия тим, спечелил НБА в две последователни години след Голдън Стейт Уориърс. “Войните” направиха това през 2017 и 2018 г. Интересното е, че тогава Кливланд загуби и двата финала, след като през 2016 г. “Кавалерите” бяха спечелили титлата, която към момента е последната в клубната им витрина.

