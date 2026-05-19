Шей Гилджъс-Алекзандър след загубата от Спърс: Трябва да бъда по-добър, особено срещу отбор от този калибър

Най-полезният играч за сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА) Шей Гилджъс-Алекзандър обеща да бъде по-добър в оставащите мачове от серията срещу Сан Антонио Спърс, в която неговият Оклахома Сити Тъндър загуби първия мач и домакинското си предимство.

„Шпорите“ спечелиха мач номер 1 със 122:115 след две продължения, а Гилджъс-Алекзандър отбеляза 24 точки и 12 асистенции за 51 минути на терена, но вкара едва 7 от 23-те си стрелби от игра и допусна 4 грешки.

Уембаняма разпиля шампиона Оклахома и MVP-то в драма с продължения

„Просто трябва да бъдем по-добри - конкретно аз. Трябва да бъда по-добър, особено срещу отбор от този калибър. Няма нищо повече“, заяви след мача носителят на две поредни награди за MVP, цитиран от ESPN.

Shai Gilgeous-Alexander receives the Michael Jordan Trophy for being named the 2025-26 @Kia NBA Most Valuable Player!



Congrats, SHAI 🏆🏆 pic.twitter.com/VijxqnubQG — NBA (@NBA) May 19, 2026

Гардът на Тъндър Алекс Карузо се възползва от пространството, дадено му от центъра Виктор Уембаняма, отбелязвайки 8 от 14-те си опита от тройката за най-силния си плейофен мач в кариерата с 31 точки. Спърс обаче са склонни да направят подобна жертва, ако това значи, че ще попречат на Гилджъс-Алекзандър да достига обичайните си показатели.

„Знам на какво са способни съотборниците ми, както и какво можем като отбор. Просто е жалко, че не успях да играя по най-добрия начин тази вечер, но това се случва понякога. Понякога си най-добрата си версия, друг път не си. Трябва да продължиш напред, да не се отказваш и да останеш верен на себе си“, каза Шей Гилджъс-Алекзандър.

В по-голямата част от мача канадският гард не успяваше да намери ритъма си, но в края помогна на тима си да преодолее изоставане от 10 точки и да прати мача в продължение. 58 секунди преди края на първата добавена част Гилджъс-Алекзандър проби през защитата на тексасци и заби през Виктор Уембаняма, за да даде триточкова преднина на отбора си, но до края не успя да отбележи пак.

CLUTCH PLAYER OF THE YEAR!



SHAI GILGEOUS-ALEXANDER GETS INSIDE AND TIES THE GAME AT 101 🔥 pic.twitter.com/qxbRVjHgCd — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 19, 2026

„Мисля, че точно от това се нуждаеше мачът - да опитваме да сме агресивни, да влизаме в подкошието, да правим правилните отигравания. Лично аз не направих достатъчно от тях тази вечер, но мисля, че мачът се нуждаеше от това“, обясни канадецът.

Оклахома Сити Тъндър отново е домакин в мач номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.