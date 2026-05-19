Шей Гилджъс-Алекзандър след загубата от Спърс: Трябва да бъда по-добър, особено срещу отбор от този калибър

Най-полезният играч за сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА) Шей Гилджъс-Алекзандър обеща да бъде по-добър в оставащите мачове от серията срещу Сан Антонио Спърс, в която неговият Оклахома Сити Тъндър загуби първия мач и домакинското си предимство.
„Шпорите“ спечелиха мач номер 1 със 122:115 след две продължения, а Гилджъс-Алекзандър отбеляза 24 точки и 12 асистенции за 51 минути на терена, но вкара едва 7 от 23-те си стрелби от игра и допусна 4 грешки.
„Просто трябва да бъдем по-добри - конкретно аз. Трябва да бъда по-добър, особено срещу отбор от този калибър. Няма нищо повече“, заяви след мача носителят на две поредни награди за MVP, цитиран от ESPN.
Гардът на Тъндър Алекс Карузо се възползва от пространството, дадено му от центъра Виктор Уембаняма, отбелязвайки 8 от 14-те си опита от тройката за най-силния си плейофен мач в кариерата с 31 точки. Спърс обаче са склонни да направят подобна жертва, ако това значи, че ще попречат на Гилджъс-Алекзандър да достига обичайните си показатели.
„Знам на какво са способни съотборниците ми, както и какво можем като отбор. Просто е жалко, че не успях да играя по най-добрия начин тази вечер, но това се случва понякога. Понякога си най-добрата си версия, друг път не си. Трябва да продължиш напред, да не се отказваш и да останеш верен на себе си“, каза Шей Гилджъс-Алекзандър.
В по-голямата част от мача канадският гард не успяваше да намери ритъма си, но в края помогна на тима си да преодолее изоставане от 10 точки и да прати мача в продължение. 58 секунди преди края на първата добавена част Гилджъс-Алекзандър проби през защитата на тексасци и заби през Виктор Уембаняма, за да даде триточкова преднина на отбора си, но до края не успя да отбележи пак.
„Мисля, че точно от това се нуждаеше мачът - да опитваме да сме агресивни, да влизаме в подкошието, да правим правилните отигравания. Лично аз не направих достатъчно от тях тази вечер, но мисля, че мачът се нуждаеше от това“, обясни канадецът.
Оклахома Сити Тъндър отново е домакин в мач номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.