  3. Монца взе ключова победа, Антов остана резерва

Монца взе ключова победа, Антов остана резерва

  • 25 апр 2026 | 02:27
Монца взе ключова победа, Антов остана резерва

Монца спечели с 1:0 домакинството си на Модена от 36-ия кръг на Серия "А". Попадението вкара Самуеле Бириндели в 27-ата минута със странична ножица. По този начин отборът на Паоло Бианко събра 75 точки и се изравни с водача в класирането Венеция. При две победи в оставащите два кръга до края на редовния сезон, Монца със сигурност ще се завърне в Серия "А".

Валентин Антов беше в групата на домакините, но не влезе в игра. Българският национал доскоро се възстановяваше от тежка контузия и чака официалния си дебют през сезона.

Монца започна силно и създаде няколко добри положения още преди гола на Бириндели. През второто полувреме обаче Модена взе инициативата и само пропуските на Мануел Де Лука попречиха на гостите да си тръгнат поне с точка.

Това беше трета поредна победа без допуснат гол за Монца. Отборът загуби само веднъж в последните си 17 мача. Модена се намира на 6-о място и почти сигурно ще участва в плейофите за изкачване в елита.

Снимки: Imago

Българите не играха при равенство на Херманщат

Българите не играха при равенство на Херманщат

Беершот стигна до добър резултат по пътя към елита, но без Еди Йорданов

Пропусната от Георги Миланов дузпа лиши Динамо (Б) от финал

Малмьо с първа загуба през сезона, Карабельов не игра

Марин Петков се разписа за успех на Ал-Таавон срещу тима на Ел Маестро

Гол на Джаспър помогна на Железничар да вземе точка от Цървена звезда

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Карлос Насар отново е златен!

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

