Монца взе ключова победа, Антов остана резерва

Монца спечели с 1:0 домакинството си на Модена от 36-ия кръг на Серия "А". Попадението вкара Самуеле Бириндели в 27-ата минута със странична ножица. По този начин отборът на Паоло Бианко събра 75 точки и се изравни с водача в класирането Венеция. При две победи в оставащите два кръга до края на редовния сезон, Монца със сигурност ще се завърне в Серия "А".

Валентин Антов беше в групата на домакините, но не влезе в игра. Българският национал доскоро се възстановяваше от тежка контузия и чака официалния си дебют през сезона.

Монца започна силно и създаде няколко добри положения още преди гола на Бириндели. През второто полувреме обаче Модена взе инициативата и само пропуските на Мануел Де Лука попречиха на гостите да си тръгнат поне с точка.

Това беше трета поредна победа без допуснат гол за Монца. Отборът загуби само веднъж в последните си 17 мача. Модена се намира на 6-о място и почти сигурно ще участва в плейофите за изкачване в елита.

Снимки: Imago