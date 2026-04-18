  3. Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

Вальо Антов се завърна в групата на Монца, а отборът му е все по-близо до Серия "А"

Българският национал Валентин Антов беше на резервната скамейка на Монца при гостуването на Сампдория, спечелено с 3:0. Бившият защитник на ЦСКА се възстанови от операция на коляното след тежка контузия, получена през юли. Той попадна в групата на тима си за първи път от началото на сезона.

Сампдория беше в серия от три поредни победи, а и срещу Монца създаде доста чисти Положения, но гостите бяха по-ефективни и още в първия четвърт час поведоха с 2:0. Резултата откри Патрик Кутроне в 5-ата минута, а малко по-късно се разписа и Джузепе Казо.

През второто полувреме Сампдория направи опит да върне интригата, но защитата на Монца действаше безупречно. В 85-ата минута Андреа Петаня сложи точка на спора с трето попадение в полза на гостите.

В класирането Монца е на второ място със 72 точки, а лидер в Серия "Б" е Венеция със 73. За директна промоция се бории Фрозиноне, който има 69 точки.

Снимки: Imago

Отлична игра на Лукас Петков доближи Елверсберг до Първа Бундеслига

