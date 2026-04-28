Григор Димитров и Виктория Томова ще участват в квалификациите на "Ролан Гарос"

Първите ракета на България в тениса Григор Димитров и Виктория Томова ще започнат участието си на турнира от Големия шлем "Ролан Гарос" във френската столица Париж от квалификациите, стана ясно, след като организаторите обявиха предварителните заявки за надпреварата.

Димитров, който заема 137-а позиция в световната ранглиста при мъжете, е сред най-ярките имена в списъка с участници в квалификациите.

Най-добрият български тенисист, който на 16 май ще навърши 35 години, е достигал до четвъртфинал на Откритото първенство на Франция, като това се случи през 2024-а.

Намиращата се на 156-о място в ранглистата при жените Томова също е сред състезателите, които ще се нуждаят от по три победи в пресявките, за да влязат в основната схема.

Друга българка - Елизара Янева, 233-а в света, пък е 11-та резерва за квалификациите при дамите.