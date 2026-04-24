Виктория Томова: Гледам да не си поставям големи изисквания

  • 24 апр 2026 | 09:54
Виктория Томова ще търси подобряване на позицията си в световната ранглиста до края на сезона, но без да създава твърде високи очаквания към себе си. Тя сподели това в специално интервю за БНТ. Томова в момента се намира на 156-ото място в класацията на WTA, като следващата ѝ задача ще бъде да преодолее квалификациите на турнира от категорията WTA 1000 в Рим.

Първата ракета на България при дамите вярва, че отново може да гони представяне, като това от най-успешния ѝ сезон през 2024-та, когато стигна до 46-ото място в ранглистата.

„Винаги, като имаш много успешен сезон, следващата година е много трудно да се справиш, да подобриш тези резултати. Разбира се, било ми е цел да стигна до там. Отново бих искала да съм там, ако е възможно, но пък не всичко е на всяка цена. Гледам да го карам така по-полека, да не си поставям такива много изисквания и с всеки следващ турнир да видим как ще бъде“, коментира Томова пред БНТ.

Виктория сподели, че е следила с интерес силното представяне на България на отборното първенство „Били Джийн Кинг Къп“, където момичетата, водени от Магдалена Малеева, успяха да си осигурят изкачване в група едно на турнира. Самата тя не скри, че отново би играла за националния ни тим.

“Много талантливи момичета имаме сред нашите тенисистки, така че абсолютно се надявам, че ще имат още по-добри представяния в следващите години. Много пъти съм била част от националния отбор на България, така че, разбира се, пак бих играла. Защо не, следващата година”, завърши тя.

Шест българчета стигнаха до полуфиналите в Пловдив

Валерия Гърневска е на 1/2-финал на турнира от категория J200 на ITF в Хасково

Лиа Каратанчева допусна поражение на четвъртфиналите в Шарлотсвил

Сабаленка и Швьонтек стигнаха без проблем до третия кръг в Мадрид

Стефанос Циципас и Фабиан Морожан се класираха за втория кръг в Мадрид

Антъни Генов се класира за финала на двойки във Франция

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

