Томова преклони глава пред Павлюченкова в пресявките в Мадрид

Първата ракета на България Виктория Томова загуби в първия кръг на квалификациите на турнира на клей от категория WТА 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8 235 540 евро.

Томова отстъпи пред поставената под номер 20 в схемата на пресявките Анастасия Павлюченкова (Русия) с 3:6, 2:6 за 63 минути на корта.

Българката загуби подаването си един път в първия сет, два пъти във втория и отпадна от надпреварата.

Томова все пак заработи 6410 евро и 2 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 156-а позиция.

Следвай ни:

Снимки: Imago