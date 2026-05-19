Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите " ще решават ребус в движение

"Соколите " ще решават ребус в движение

  • 19 май 2026 | 14:32
  • 939
  • 0
"Соколите " ще решават ребус в движение

Преди последния си домакински мач срещу Локомотив София в петък, който ще реши дали Спартак Варна ще остане и през следващия сезон в efbet Лига, варненци са изправени пред сериозен кадрови проблем в защита.

Ангел Грънчов пропуска двубоя срещу столичните „железничари“ заради наказание. Другият централен защитник — Матео Петрашило, който го замени в срещата с Монтана, напусна контузен още в края на първото полувреме и бе заменен от Мартин Георгиев.

Именно десният бек е сред вариантите да бъде преквалифициран в центъра на отбраната на „соколите“ за мача с Локомотив София. Друга опция пред треньорския щаб е капитанът на дублиращия тим Кристиян Курбанов, който е типичен централен бранител.

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

  • 19 май 2026 | 11:05
  • 1419
  • 3
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

  • 19 май 2026 | 10:48
  • 2686
  • 2
Тодор Янчев празнува юбилей

Тодор Янчев празнува юбилей

  • 19 май 2026 | 10:21
  • 1466
  • 8
Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

  • 19 май 2026 | 10:14
  • 1830
  • 0
Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

  • 19 май 2026 | 10:03
  • 2838
  • 1
В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

  • 19 май 2026 | 09:55
  • 2587
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров загуби втория сет с нов пробив

Григор Димитров загуби втория сет с нов пробив

  • 19 май 2026 | 13:37
  • 12325
  • 20
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 13410
  • 7
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 15439
  • 101
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 14191
  • 13
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 12718
  • 26
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 10391
  • 3