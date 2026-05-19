"Соколите " ще решават ребус в движение

Преди последния си домакински мач срещу Локомотив София в петък, който ще реши дали Спартак Варна ще остане и през следващия сезон в efbet Лига, варненци са изправени пред сериозен кадрови проблем в защита.

Ангел Грънчов пропуска двубоя срещу столичните „железничари“ заради наказание. Другият централен защитник — Матео Петрашило, който го замени в срещата с Монтана, напусна контузен още в края на първото полувреме и бе заменен от Мартин Георгиев.

Именно десният бек е сред вариантите да бъде преквалифициран в центъра на отбраната на „соколите“ за мача с Локомотив София. Друга опция пред треньорския щаб е капитанът на дублиращия тим Кристиян Курбанов, който е типичен централен бранител.

/Пламен Трендафилов/