Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България гради нов отбор с амбиции за Олимпийските игри в Бризбън

България гради нов отбор с амбиции за Олимпийските игри в Бризбън

  • 19 май 2026 | 18:27
  • 199
  • 0

Женският национален отбор проведе традиционната открита тренировка пред медиите. В началото на събитието в спортна зала "Левски София" с отбора и щаба се срещнаха президентът на БФВ Любомир Ганев и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Целта, поставена пред този млад състав на България, воден от селекционера Марчело Абонданца, е класиране за Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година. Президентът Ганев подчерта, че вярва във възможностите на състезателките и в потенциала на отбора да постигне тази цел.

Марчело Абонданца: Имаме нужда от повече време и търпение
Марчело Абонданца: Имаме нужда от повече време и търпение

„Вие като отбор имате достатъчно време да работите заедно за класиране на най-големия спортен форум. Създавайте силни връзки помежду си, помагайте си и израствайте заедно. Ние, като федерация, винаги ще се стремим да осигуряваме най-добрите условия за вас“, заяви Ганев.

Любо Ганев постави цел пред женския тим на България: Класиране за Олимпийските игри през 2032
Любо Ганев постави цел пред женския тим на България: Класиране за Олимпийските игри през 2032

С оглед постигането на поставените дългосрочни цели бе взето решение европейските и световни шампионки Калина Венева и Дарина Нанева да бъдат част единствено от женския национален отбор.

Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим
Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим

След направения анализ бе преценено, че ситуацията е сходна с тази около разпределителя на мъжкия национален отбор Симеон Николов, за когото също бе предприет подобен подход в процеса на интеграция към представителния тим.

Мария Колева: Настроението е много добро и работим здраво
Мария Колева: Настроението е много добро и работим здраво

При решението за двете състезателки са отчетени натрупаните качества и развитието им до този момент, които вече отговарят на изискванията и нивото на женския национален отбор. Целта е Венева и Нанева да продължат своето израстване в среда с високи изисквания и постоянен досег до най-високото ниво на международния волейбол.

20 Открита тренировка на женския национален отбор по волейбол

Селекционерът Марчело Абонданца отбеляза, че работата с такава група от млади състезателки с голям потенциал е едновременно удоволствие и отговорност, тъй като процесът изисква и сериозна доза търпение.

Борислава Съйкова: Има мотивация да се докажем на новия треньор
Борислава Съйкова: Има мотивация да се докажем на новия треньор

„Към този отбор трябва да има необходимото търпение. Ситуацията няма нищо общо с периода отпреди 13 години, когато отново бях треньор тук, защото тогава България разполагаше с повече състезателки с опит на международно ниво. Аз ще работя за израстването на отбора и имам силното желание да запазим мястото си сред световния елит в Лигата на нациите (VNL)“, коментира Абонданца.

20 Открита тренировка на женския национален отбор по волейбол

Координаторът на националните отбори Николай Иванов също призова за изграждане на силни взаимоотношения в тима, вяра във възможностите и взаимна подкрепа.

20 Открита тренировка на женския национален отбор по волейбол

За женския национален отбор предстоят три контролни срещи срещу Швеция в зала „Христо Ботев“ - на 22, 23 и 24 май. Първите две проверки ще бъдат с тренировъчен характер, а третата ще бъде отворена за публика и ще се излъчва на живо по Max Sport 1.

Жана Тодорова е новият капитан на България
Жана Тодорова е новият капитан на България

Новият капитан на женския национален отбор ще бъде либерото Жана Тодорова, която наследява капитанската лента от Христина Вучкова, носила я по време на Световното първенство през 2025 година.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Любо Ганев постави цел пред женския тим на България: Класиране за Олимпийските игри през 2032

Любо Ганев постави цел пред женския тим на България: Класиране за Олимпийските игри през 2032

  • 19 май 2026 | 16:58
  • 2837
  • 1
Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим

Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим

  • 19 май 2026 | 16:28
  • 1593
  • 1
Жана Тодорова е новият капитан на България

Жана Тодорова е новият капитан на България

  • 19 май 2026 | 16:11
  • 738
  • 0
Сантяго Ордуна се сбогува с Лубе: Съжалявам за загубените финали, но Купата на Италия бе магическа!

Сантяго Ордуна се сбогува с Лубе: Съжалявам за загубените финали, но Купата на Италия бе магическа!

  • 19 май 2026 | 16:02
  • 523
  • 0
Сърбия обяви състава си за „Силезия къп“

Сърбия обяви състава си за „Силезия къп“

  • 19 май 2026 | 15:58
  • 454
  • 0
Теди Салпаров: След най-тежкия момент, дойдоха най-големите ми успехи

Теди Салпаров: След най-тежкия момент, дойдоха най-големите ми успехи

  • 19 май 2026 | 14:06
  • 866
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 32597
  • 90
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 5042
  • 5
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 8324
  • 21
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 6325
  • 10
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 19970
  • 9
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 20486
  • 16