България гради нов отбор с амбиции за Олимпийските игри в Бризбън

Женският национален отбор проведе традиционната открита тренировка пред медиите. В началото на събитието в спортна зала "Левски София" с отбора и щаба се срещнаха президентът на БФВ Любомир Ганев и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Целта, поставена пред този млад състав на България, воден от селекционера Марчело Абонданца, е класиране за Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година. Президентът Ганев подчерта, че вярва във възможностите на състезателките и в потенциала на отбора да постигне тази цел.

Марчело Абонданца: Имаме нужда от повече време и търпение

„Вие като отбор имате достатъчно време да работите заедно за класиране на най-големия спортен форум. Създавайте силни връзки помежду си, помагайте си и израствайте заедно. Ние, като федерация, винаги ще се стремим да осигуряваме най-добрите условия за вас“, заяви Ганев.

Любо Ганев постави цел пред женския тим на България: Класиране за Олимпийските игри през 2032

С оглед постигането на поставените дългосрочни цели бе взето решение европейските и световни шампионки Калина Венева и Дарина Нанева да бъдат част единствено от женския национален отбор.

Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим

След направения анализ бе преценено, че ситуацията е сходна с тази около разпределителя на мъжкия национален отбор Симеон Николов, за когото също бе предприет подобен подход в процеса на интеграция към представителния тим.

Мария Колева: Настроението е много добро и работим здраво

При решението за двете състезателки са отчетени натрупаните качества и развитието им до този момент, които вече отговарят на изискванията и нивото на женския национален отбор. Целта е Венева и Нанева да продължат своето израстване в среда с високи изисквания и постоянен досег до най-високото ниво на международния волейбол.

Селекционерът Марчело Абонданца отбеляза, че работата с такава група от млади състезателки с голям потенциал е едновременно удоволствие и отговорност, тъй като процесът изисква и сериозна доза търпение.

Борислава Съйкова: Има мотивация да се докажем на новия треньор

„Към този отбор трябва да има необходимото търпение. Ситуацията няма нищо общо с периода отпреди 13 години, когато отново бях треньор тук, защото тогава България разполагаше с повече състезателки с опит на международно ниво. Аз ще работя за израстването на отбора и имам силното желание да запазим мястото си сред световния елит в Лигата на нациите (VNL)“, коментира Абонданца.

Координаторът на националните отбори Николай Иванов също призова за изграждане на силни взаимоотношения в тима, вяра във възможностите и взаимна подкрепа.

За женския национален отбор предстоят три контролни срещи срещу Швеция в зала „Христо Ботев“ - на 22, 23 и 24 май. Първите две проверки ще бъдат с тренировъчен характер, а третата ще бъде отворена за публика и ще се излъчва на живо по Max Sport 1.

Жана Тодорова е новият капитан на България

Новият капитан на женския национален отбор ще бъде либерото Жана Тодорова, която наследява капитанската лента от Христина Вучкова, носила я по време на Световното първенство през 2025 година.

Снимки: Борислав Цветанов