  Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марчело Абонданца: Имаме нужда от повече време и търпение

  • 19 май 2026 | 18:06
  • 274
  • 0

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца призна, че настоящият ни тим все още е далеч от нивото на състава, който водеше преди повече от десетилетие.

Италианският специалист подчерта, че сегашният отбор на България тепърва трябва да трупа опит и увереност, за да се развива в правилната посока. Новият селекционер на „лъвиците“ говори пред медиите по време на откритата тренировка в зала „Левски София“, която е част от подготовката за участието в Лигата на нациите.

„Трудно е да се правят сравнения с отбора отпреди 13 години. Тогава разполагахме с по-обигран и по-завършен състав. Сега имаме много работа. В този тим има момичета с голям потенциал и някои от тях могат да достигнат много високо ниво, но към момента сме в началото на един процес“, заяви Абонданца.

Той бе откровен и относно целите пред България през това лято. Според него най-важното е отборът постепенно да израства, а запазването на мястото в Лигата на нациите ще бъде сериозно предизвикателство.

„Ще бъде трудно, защото имаме отсъстващи състезателки и момичета, които имат физически проблеми. Въпреки това основната ни задача е да развиваме отбора и да вървим напред“, каза още италианецът.

Селекционерът отказа да коментира евентуално завръщане на по-опитни волейболистки и подчерта, че вниманието му е изцяло насочено към настоящия състав.

„Работя с момичетата, които са тук. Предпочитам да говоря за тях, а не за тези, които не са в отбора“, допълни Абонданца.

Той обърна внимание и на факта, че част от водещите национални тимове също ще използват подмладени състави в началото на турнира, но това не променя високото им качество.

„Някои отбори ще бъдат без част от основните си състезателки, но дори вторите състави на Италия и Турция са изключително силни“, коментира наставникът.

Абонданца не пожела да прави аналогии между работата си при жените и успехите, които мъжкият национален отбор започна да постига под ръководството на Джанлоренцо Бленджини.

„Ситуацията е различна. При мъжете много от волейболистите вече бяха натрупали сериозен международен опит. При жените нямаме толкова състезателки, играли продължително в чужбина, а младите момичета все още не са били водещи фигури в силни първенства. Нужно е време“, обясни италианският специалист.

Снимки: Борислав Цветанов

