Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев постави цел пред женския тим на България: Класиране за Олимпийските игри през 2032

Любо Ганев постави цел пред женския тим на България: Класиране за Олимпийските игри през 2032

  • 19 май 2026 | 16:58
  • 313
  • 0

Президентът на българската волейболна федерация Любомир Ганев събра националния отбор за жени преди днешната открита тренировка, за да произнесе кратка мотивираща реч пред момичетата.

Той бе в компанията на координатора за националните отбори Николай Иванов и члена на Управителния съвет Димо Тонев.

20 Открита тренировка на женския национален отбор по волейбол

Любо Ганев постави на момичетата цел класиране на Олимпийските игри в Бризбейн, Австралия през 2032 година.

Жана Тодорова е новият капитан на България
Жана Тодорова е новият капитан на България

"Имате време да работите заедно, това са пет-шест години. Трябва да знаете, че имате пълната подкрепа на федерацията, всичко, от което имате нужда, ще го направим. Не правим разлика между мъже и жени. Виждате, че мъжете постигнаха вече резултати, това може да направите и вие", обърна се той към избраничките на селекционера Марчело Абонданца.

Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим
Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим

Той съобщи на националките, че всяка от тях е застрахована от новия партньор на федерацията "Алианц", чието име ще стои и на екипите на националните отбори. Ганев призова момичетата да си помагат една на друга и да работят заедно, защото волейболът е най-колективният спорт, в който дори и най-добрите имат само по едно докосване на топката и зависят много от усилията на другите.

20 Открита тренировка на женския национален отбор по волейбол

В рамките на подготовката в София националният тим ще има три контроли срещу отбора на Швеция, като първите две ще имат тренировъчен характер, а третата ще бъде официален мач в зала "Христо Ботев", който ще бъде отворен за публика.

20 Открита тренировка на женския национален отбор по волейбол

В Аржентина България ще играе и две контроли срещу състава на домакините преди старта на първата седмица на Лигата на нациите, която започва в началото на юни.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Де Джорджи събира "адзурите" за VNL, 7 световни шампиони в състава

Де Джорджи събира "адзурите" за VNL, 7 световни шампиони в състава

  • 18 май 2026 | 18:05
  • 943
  • 0
Шампионът Левски представи и третото си ново попълнение

Шампионът Левски представи и третото си ново попълнение

  • 18 май 2026 | 17:20
  • 17146
  • 4
Ясни са всички финалисти за мъже под 18 години

Ясни са всички финалисти за мъже под 18 години

  • 18 май 2026 | 17:17
  • 1200
  • 1
Националка се раздели с италианския Мегабокс

Националка се раздели с италианския Мегабокс

  • 18 май 2026 | 17:01
  • 1907
  • 10
Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп“

Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп“

  • 18 май 2026 | 16:06
  • 1624
  • 0
Национал продължава кариерата си в Италия

Национал продължава кариерата си в Италия

  • 18 май 2026 | 15:53
  • 2784
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 25306
  • 66
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 1585
  • 1
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 5434
  • 6
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 3594
  • 3
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 17282
  • 8
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 17713
  • 15