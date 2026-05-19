Любо Ганев постави цел пред женския тим на България: Класиране за Олимпийските игри през 2032

Президентът на българската волейболна федерация Любомир Ганев събра националния отбор за жени преди днешната открита тренировка, за да произнесе кратка мотивираща реч пред момичетата.

Той бе в компанията на координатора за националните отбори Николай Иванов и члена на Управителния съвет Димо Тонев.

Любо Ганев постави на момичетата цел класиране на Олимпийските игри в Бризбейн, Австралия през 2032 година.

Жана Тодорова е новият капитан на България

"Имате време да работите заедно, това са пет-шест години. Трябва да знаете, че имате пълната подкрепа на федерацията, всичко, от което имате нужда, ще го направим. Не правим разлика между мъже и жени. Виждате, че мъжете постигнаха вече резултати, това може да направите и вие", обърна се той към избраничките на селекционера Марчело Абонданца.

Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим

Той съобщи на националките, че всяка от тях е застрахована от новия партньор на федерацията "Алианц", чието име ще стои и на екипите на националните отбори. Ганев призова момичетата да си помагат една на друга и да работят заедно, защото волейболът е най-колективният спорт, в който дори и най-добрите имат само по едно докосване на топката и зависят много от усилията на другите.

В рамките на подготовката в София националният тим ще има три контроли срещу отбора на Швеция, като първите две ще имат тренировъчен характер, а третата ще бъде официален мач в зала "Христо Ботев", който ще бъде отворен за публика.

В Аржентина България ще играе и две контроли срещу състава на домакините преди старта на първата седмица на Лигата на нациите, която започва в началото на юни.

Снимки: Борислав Цветанов