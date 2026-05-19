Сърбия обяви състава си за „Силезия къп“

Мъжкият национален отбор на Сърбия обяви групата си за приятелския турнир „Силезия Къп“ в Полша, който ще се проведе от 20 до 23 май като част от подготовката за Лигата на нациите 2026. Там “репрезентацията” ще се изправи срещу България, Полша и Украйна.

Селекционерът Джордже Крецу ще разчита на 16 волейболисти, като в състава личат както опитни имена, така и доста млади състезатели, които ще получат шанс за изява преди старта на официалните мачове.

Сърбия ще открие участието си на турнира на 20 май срещу домакина Полша в Сосновец. След това „плавите“ ще играят срещу България на 22 май от 18 часа, като мачът ще бъде предаван по Max Sport 3. Последният мач на момчетата на Джордже Крецу е срещу Украйна на 23 май в Катовице.

Състав на Сърбия за “Силезия къп” 2026:

Разпределители:

Никола Йовович

Вук Тодорович

Алекса Батак

Диагонали:

Душан Николич

Велко Машулович

Александър Шоша

Посрещачи:

Никола Бърборич

Вук Кулпинац

Лазар Маринович

Жарко Убрипарип

Централни блокировачи:

Александър Неделкович

Неманя Машулович

Александър Стефанович

Стефан Кокеза

Либера:

Вукашин Ристич

Стефан Негич