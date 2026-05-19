Жана Тодорова е новият капитан на България

Либерото Жана Тодорова е новият капитан на женския национален отбор на България. Новината бе съобщена по време на откритата тренировка на "лъвиците" в зала "Левски София", част от подготовката от турнира за Лигата на нациите.

Тя наследява на поста Елица Василева-Атанасийевич и Христина Вучкова

Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим

Жана Тодорова пожела на съотборничките си да са здрави и да направят едно хубаво лято.

Първите двубои на Жана Тодорова като капитан ще бъдат контролите с Аржентина на 30 и 31 май (събота и неделя), които ще послужат и за аклиматизация на момичетата на Марчело Абонданца.

„Лъвиците“ ще стартират участието си в световния турнир между 3 и 7 юни в Бразилия. В първата седмица на надпреварата те ще срещнат домакините, Турция, Италия, Доминиканската Република и Нидерландия.