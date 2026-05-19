Сантяго Ордуна се сбогува с Лубе: Съжалявам за загубените финали, но Купата на Италия бе магическа!

След две години, колкото натоварени, толкова и вдъхновяващи, приключва престоят на Сантяго Ордуна в редиците на Кучине Лубе (Чивитанова). Аржентинският разпределител с италиански паспорт се присъедини към „червено-белите“ през лятото на 2024 г., след като в кариерата си няколко пъти е бил близо до трансфер в региона Марке. Привлечен със задачата да подпомага младите таланти в състава, ветеранът от Суперлигата се оказа много повече от ментор.

Освен че допринесе със своята харизма, „Санти“ разреши сложни игрови ситуации, съчетавайки енергия и непоклатима физика с качеството и опита на ветеран. Благодарение и на неговия принос дойде победата в Del Monte® Купа на Италия за сезон 2024/25. Достигането до финал в Чалъндж Къп и двата финала за Скудетото през последните две години свидетелстват за стойността на свършената работа и правилния път на развитие, включително две поредни класирания за Шампионската лига на CEV.

Сбогуването на Сантяго Ордуна:

„За мен беше чест да нося фланелката на Лубе в продължение на две години. На този етап от кариерата ми беше огромно удоволствие да споделя опита си със съотборниците и да се опитам да изведа отбора възможно най-високо в Италия и Европа. Това бяха два интензивни сезона, изживени с позитивен дух. Опитах се да допринеса както на терена, така и извън него. Тръгвам си със съжаление, че не успяхме да довършим работата в първенството, предвид двата загубени финала за Скудетото, но спечелената миналата година Купа на Италия беше магическа.“„Благодаря на всички, като искам да спомена специално няколко души. Медицинският директор на клуба, Мариано Авио, винаги беше до мен. Човешката и професионална подкрепа на кондиционния треньор Макс Мераци и физиотерапевта Марко Фронталони също беше от основно значение за отбора. Играл съм в много клубове и не е лесно да се намери екип, толкова отдаден на междуличностните отношения – смятам това за добавена стойност. Разбира се, не мога да пропусна и феновете, които ме накараха да се чувствам у дома от първия ден и продължават да ми показват своята топлота сега, когато си тръгвам. Феновете от групата Predators винаги бяха до нас и няма да ги забравя, дори и да се срещнем отново от другата страна на мрежата. Благодаря ти, Лубе!“

"Волейболен клуб А.С. Волей Лубе благодари на спортиста за това, че предостави своя опит и талант на разположение на отбора. Клубът пожелава на Сантяго да продължи да се бори със същата енергия и лидерски дух."

🫶Orduna saluta la Lube dopo due stagioni brillanti

🎙️"Dispiaciuto per aver solo sfiorato lo Scudetto, la Coppa Italia 2025 è stata magica!”

