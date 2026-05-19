Мария Колева: Настроението е много добро и работим здраво

"Супер е да си вкъщи, не се бях прибирала от 10 месеца вече. Там беше много хубаво, но все пак ми липсваше вкъщи. Приключихме много добре сезона, порадвахме се, аз нямах много време да празнувам и като цяло трябва да се адаптирам към новите изисквания", каза спечелилата титлата в Бразилия с Прая Клуб Мария Колева, която се готви с националния тим.

"Целите пред националния отбор са едни и същи всяка година - да останем във VNL, да вземем точка с някой по-силен отбор, с по-равностойните отбори да спечелим, разбира се. Реалистични са целите и трябва да се подобряваме като отбор. Доста нов и млад отбор, но в крайна сметка всички подмладяват отборите си. С времето ще става все по-добре. Чувствам се още млада, в крайна сметка съм сред по-опитните в националния отбор и се опитваме да дадем пример на по-младите как трябва да се случват нещата. Но те са достатъчно мотивирани и професионалисти, за да знаят какво да правят", каза още Мария Колева.

"Подготвяме се стабилно и очаквам с новия щаб, новата енергия да постигнем това, което си поставяме за цел всяко лято. Тя е да мръднем колкото се може по-напред в Лигата на нациите, оттам нататък стъпка по стъпка, като ни трябва много постоянство и позитивна енергия", каза една от най-опитните в състава Мирослава Паскова. "Не сме толкова нови, всички се познаваме малко или много. Хубавото е, че наистина настроението е много добро и работим здраво. Марчело (б. а. - Адонданца) е опитен треньор, има визитка и с него подготовката е на друго ниво. Очакваме само победи, за това тренираме всички. Пожелавам на отбора само да са здрави", добави тя.

Снимки: Борислав Цветанов