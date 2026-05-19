Борислава Съйкова: Има мотивация да се докажем на новия треньор

Президентът на българската волейболна федерация Любомир Ганев събра националния отбор за жени преди днешната открита тренировка, за да произнесе кратка мотивираща реч пред момичетата. Той бе в компанията на координатора за националните отбори Николай Иванов и члена на Управителния съвет Димо Тонев.

Любо Ганев постави на момичетата цел класиране на Олимпийските игри в Бризбейн, Австралия през 2032 година.

Любо Ганев постави цел пред женския тим на България: Класиране за Олимпийските игри през 2032

"Чувствам се много добре. Отборът е подмладен, смениха щаба, готвим се, чувстваме се добре и обстановката е много приятна", каза Борислава Съйкова.

Жана Тодорова е новият капитан на България

"Ще направим всичко възможно да излизаме от максимално много мачове с позитивен резултат за нас. Всяко състезателка, която е работила с Лоренцо Мичели, ще има допълнителна мотивация да се докаже в мачовете с неговия отбор сега, но и да се докаже най-вече пред нашия треньор. Всеки треньор има различна тактика и все още се адаптираме към неговия стил на игра, има доста сменени неща. Напълно нормални неща иска от нас, трябва да сме дисциплинирани и фокусирани, за да се получат", каза състезателката на шампиона Марица Пловдив.

20

Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов