  Борислава Съйкова: Има мотивация да се докажем на новия треньор

Борислава Съйкова: Има мотивация да се докажем на новия треньор

  • 19 май 2026 | 17:27
Президентът на българската волейболна федерация Любомир Ганев събра националния отбор за жени преди днешната открита тренировка, за да произнесе кратка мотивираща реч пред момичетата. Той бе в компанията на координатора за националните отбори Николай Иванов и члена на Управителния съвет Димо Тонев.

Любо Ганев постави на момичетата цел класиране на Олимпийските игри в Бризбейн, Австралия през 2032 година.

"Чувствам се много добре. Отборът е подмладен, смениха щаба, готвим се, чувстваме се добре и обстановката е много приятна", каза Борислава Съйкова.

Жана Тодорова е новият капитан на България

"Ще направим всичко възможно да излизаме от максимално много мачове с позитивен резултат за нас. Всяко състезателка, която е работила с Лоренцо Мичели, ще има допълнителна мотивация да се докаже в мачовете с неговия отбор сега, но и да се докаже най-вече пред нашия треньор. Всеки треньор има различна тактика и все още се адаптираме към неговия стил на игра, има доста сменени неща. Напълно нормални неща иска от нас, трябва да сме дисциплинирани и фокусирани, за да се получат", каза състезателката на шампиона Марица Пловдив.

Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим
Снимки: Борислав Цветанов

