Слух: Макларън ще има въртящо се задно крило в Монреал

  • 19 май 2026 | 14:33
Отборът на Макларън ще въведе втората част от първия си пакет с подобрения за сезон 2026 по време на предстоящата този уикенд Гран При на Канада в Монреал.

Екипът от Уокинг направи първите по-сериозни промени по MCL40 в Маями в началото на месеца. Те бяха фокусирани около предното крило, страничните въздушни кутии и пода, но нямаше големи промени по задното крило.

Шефът на Макларън очаква оспорвана битка в Монреал

Очаква се това да се промени в Монреал, където да видим ново задно крило за MCL40, което е много вероятно да включва въртящ се подвижен елемент. Тази концепция беше дебютирана от Ферари още по време на предсезонните тестове в Бахрейн, а в Маями Скудерията за първи път използва „Макарена“ крилото си и в състезателни условия.

Ще гледаме ли първото мокро състезание за сезона във Формула 1?

Във Флорида и Ред Бул дебютира своята собствена интерпретация на тази концепция, като отворът при Биковете беше значително по-голям от този при Ферари. Тепърва предстои да видим дали в действително и Макларън ще заложи на този концепция, или ще продължи да се придържа към по-конвенционалния дизайн на задното си крило.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
