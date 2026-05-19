Слух: Макларън ще има въртящо се задно крило в Монреал

Отборът на Макларън ще въведе втората част от първия си пакет с подобрения за сезон 2026 по време на предстоящата този уикенд Гран При на Канада в Монреал.

Екипът от Уокинг направи първите по-сериозни промени по MCL40 в Маями в началото на месеца. Те бяха фокусирани около предното крило, страничните въздушни кутии и пода, но нямаше големи промени по задното крило.

Очаква се това да се промени в Монреал, където да видим ново задно крило за MCL40, което е много вероятно да включва въртящ се подвижен елемент. Тази концепция беше дебютирана от Ферари още по време на предсезонните тестове в Бахрейн, а в Маями Скудерията за първи път използва „Макарена“ крилото си и в състезателни условия.

Във Флорида и Ред Бул дебютира своята собствена интерпретация на тази концепция, като отворът при Биковете беше значително по-голям от този при Ферари. Тепърва предстои да видим дали в действително и Макларън ще заложи на този концепция, или ще продължи да се придържа към по-конвенционалния дизайн на задното си крило.

