Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп“

Мъжкият национален отбор на Украйна обяви групата си за международния турнир „Силезия Къп“ в Полша, където тимът ще се изправи срещу България на 20 май в Сосновец.
Турнирът е част от подготовката на водения от Раул Лозано тим за предстоящото участие в Лигата на нациите 2026. След срещата с България украинците ще премерят сили още с Полша и Сърбия.
В състава на „синьо-жълтите“ попаднаха 14 волейболисти, които се състезават в първенствата на Украйна, Полша, Италия, Чехия, Гърция, Румъния и Китай.
Прави впечатление отсъствието на някои от големите звезди на отбора. Олег Плотницкий, Юрий Семенюк и Васил Тупчий ще се присъединят към националния тим на по-късен етап заради клубни ангажименти. Посрещачът Тимофий Полуян пък отпада за целия сезон в Лигата на нациите заради травма в китката.
Двубоят между България и Украйна е на 20 май от 21 часа, българско време и ще бъде предаван по MAX Sport1.
Селекционерът Раул Лозано ще разчита на следните волейболисти за „Силезия Къп“:
Разпределители:
Виталий Щитков
Юрий Синица
Сергей Евстратов
Диагонали:
Максим Тонконох
Евгений Кисилюк
Посрещачи:
Илия Ковальов
Дмитрий Янчук
Александър Наложни
Никита Лубан
Централни блокировачи:
Андрей Челеняк
Денис Велецки
Руслан Черватюк
Владислав Щуров
Либеро:
Ярослав Пампушко