Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп"

  • 18 май 2026 | 16:06
Мъжкият национален отбор на Украйна обяви групата си за международния турнир „Силезия Къп“ в Полша, където тимът ще се изправи срещу България на 20 май в Сосновец.

Турнирът е част от подготовката на водения от Раул Лозано тим за предстоящото участие в Лигата на нациите 2026. След срещата с България украинците ще премерят сили още с Полша и Сърбия.

В състава на „синьо-жълтите“ попаднаха 14 волейболисти, които се състезават в първенствата на Украйна, Полша, Италия, Чехия, Гърция, Румъния и Китай.

Прави впечатление отсъствието на някои от големите звезди на отбора. Олег Плотницкий, Юрий Семенюк и Васил Тупчий ще се присъединят към националния тим на по-късен етап заради клубни ангажименти. Посрещачът Тимофий Полуян пък отпада за целия сезон в Лигата на нациите заради травма в китката.

Двубоят между България и Украйна е на 20 май от 21 часа, българско време и ще бъде предаван по MAX Sport1.

България отново стартира сезона с участие на силния “Силезия къп” в Полша

Селекционерът Раул Лозано ще разчита на следните волейболисти за „Силезия Къп“:

Разпределители:

Виталий Щитков

Юрий Синица

Сергей Евстратов

Диагонали:

Максим Тонконох

Евгений Кисилюк

Посрещачи:

Илия Ковальов

Дмитрий Янчук

Александър Наложни

Никита Лубан

Централни блокировачи:

Андрей Челеняк

Денис Велецки

Руслан Черватюк

Владислав Щуров

Либеро:

Ярослав Пампушко

