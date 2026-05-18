Де Джорджи събира "адзурите" за VNL, 7 световни шампиони в състава

  • 18 май 2026 | 18:05
Мъжкият национален отбор на Италия по волейбол, воден от селекционера Фердинандо Де Джорджи, започва нов подготвителен лагер в Кавалезе в сряда. Това е вторият етап от подготовката на световните шампиони за предстоящото издание на Волейболната лига на нациите.

Лагерът ще завърши с три приятелски срещи. Първата е на 28 май от 18:00 ч. в Кавалезе срещу Турция. Следва мач с Белгия на 30 май от 21:00 ч. във Верона, а последната проверка е отново срещу Турция на 31 май от 17:30 ч. в Бергамо.

Списъкът с повиканите състезатели е променен в сравнение с първия лагер, който се проведе в столицата. Сред 16-те избраници има и играчи, които доскоро участваха във финалните фази на плейофите в местното първенство.

Фефе Де Джорджи: Няма да разчитам на Микиелето и Джанели в първата част на VNL

Това са:

Матия Бонинфанте, Матия Ботоло, Джовани Мария Гарджуло (Лубе); Алесандро Боволента, Франческо Компрони, Доменико Паче, Паоло Поро (Пиаченца); Габриеле Лауренцано (Тренто); Мати Пардо, Лука Поро, Джовани Сангуинети (Модена); Леандро Моска (Милано); Матия Ориоли (Падуа); Камил Рихлицки (ЗАКСА); Франческо Сани, Матео Стафорини (Верона).

Въпреки че не е официално потвърдено от италианската федерация (FIPAV), се очаква именно тази група да поеме първите ангажименти в Лигата на нациите. В състава има интересни имена, включително млади таланти като Компрони, Пардо, Ориоли и Стафорини, които правят първите си стъпки с мъжкия национален отбор. Завръщане в тима правят Паоло Поро, Боволента, Лауренцано, Моска и Сангуинети. В групата са и седем от световните шампиони от Манила: Бонинфанте, Ботоло, Гарджуло, Паче, Лука Поро, Сани и Рихлицки.

Програма на първите три контроли: 28 май в Кавалезе срещу Турция (18:00 ч.) – пряко предаване в YouTube канала на FIPAV 30 май във Верона срещу Белгия (21:00 ч.) – пряко по Rai Sport и Sky Sport 31 май в Бергамо срещу Турция (17:30 ч.) – пряко по Rai Sport и Sky Sport

Шампионът Левски представи и третото си ново попълнение

