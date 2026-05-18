Националка се раздели с италианския Мегабокс

Националката Микела Стоянова се раздели с италианския Мегабокс Валефолия, след като изкара там изминали сезон.

20-годишната българка, която играе на позицията диагонал на разпределителя, в голяма част от сезона бе резерва.

Въпреки това Микаела Стоянова, която е висока 294 см спечели с клуба си Чалъндж къп.

“Благодарим ти от сърце, Микаела! Пътищата ни се разделят. Беше удоволствие да споделим този път заедно и да преживеем много моменти с нашите цветове. Успех във всичко, което предстои! “, написаха от клуба.

