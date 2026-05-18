Национал продължава кариерата си в Италия

  • 18 май 2026 | 15:53
Националът Владимир Гърков сменя посоката в кариерата си. 22-годишният волейболист, който прекара първия си сезон в чужбина във френския Сен Назер, ще играе за италианския Джой Волей (Джоя дел Коле). Новината съобщи за самият Гърков.

Отборът, който до момента се изявяваше в Серия А3, се изкачва в по-горното ниво след закупуване на лиценз.

В Джоя дел Коле посрещачът ще е съотборник с друг български национал - центъра Борис Начев.

"Избрах този отбор, защото ме привлече проекта, който се прави за новия сезон и мисля, че би ми паснало такъв трансфер в една много конкурентна лига като А2 в Италия. Също така се радвам, че ще има и друг българин с мен", заяви Владимир Гърков пред BGvolleyball.com.

Ключова роля за решението му е имал националният селекционер Джанлоренцо Бленджини.

"Случи се доста бързо - имах разговор със селекционера Бленджини и реших, че това ще бъде точното място за мен да направя следващата крачка като състезател", допълни волейболистът.

През изминалия сезон завършва на незавидната 13-а позиция със Сен Назер и споделя, че е със смесени чувства.

"Един добър сезон за мен, но не завършихме на мястото, което искахме да сме. Остават ми много хубави емоции с момчетата. За първи трансфер в чужбина съм доволен - играх в едно силно първенство като френската лига", завърши Гърков.

Преди трансфера във Франция младият национал бе част от Левски София от 2019 г., когато е на почти 16 г. Пристига там от Виктория Волей, продукт на чиято школа е.

Любопитна подробност е, че в тима на Джоя дел Коле в Серия А1 е играл бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов.

Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп"

Пътищата на Лубе и Бонинфанте се разделят!

Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

Масимо Колачи стана MVP на Шампионската лига

Трансферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

Максим Сапожков бе избран за MVP на „Финалната шестица" за Купата на Русия

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

