  Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матия Бонинфанте: Благодаря на всички в Лубе! Беше удоволствие

Матия Бонинфанте: Благодаря на всички в Лубе! Беше удоволствие

  • 11 май 2026 | 14:01
Разпределителят на финалиста в Суперлигата на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) Матия Бонинфанте написа емоционален пост в социалните си медии, с който се раздели с отбора.

“Едва ли бих си помислил, че ще мога да играя на толкова млада възраст за клуб като този, играейки водеща роля в мачове и победи, които винаги ще помня. Давах всичко от себе си всеки ден, понякога успявах, а понякога не, разбирайки и признавайки, че това също е част от спорта и живота. Благодаря на всички, които срещнах: дори на тези, които, по малък начин, ми помогнаха да стана по-добър човек и играч, отколкото когато пристигнах преди две години. Беше удоволствие. Благодаря на всички”, написа 21-годишният разпределител Матия Боненфанте в социалните си медии.

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Очаква се Матия Бонифанте, който през последните 2 сезона бе основен плеймейкър на Лубе, да се присъедини към руския гранд Зенит (Санкт Петербург).

Към Лубе ще се присъедини националът Симеон Николов, на който му предстои тази седмица да играе във финалната шестица на турнира за Купата на Русия с Локомотив (Новосибирск) от 12 до 17 май в Москва.

Световният елит се събира в Индонезия

